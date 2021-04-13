Солист «Песняров» Леонид Борткевич скончался

Белорусский музыкант, солист золотого состава «Песняров» Леонид Борткевич ушел из жизни. Артисту было всего лишь 72 года.
- Сегодня в Минске скончался один из легендарных песняров — Леонид Борткевич! Светлая память артисту! — говорится на странице группы в Facebook.
Борткевич был солистом ВИА «Песняры» с 1970 по 1980 год и с 1999 по 2003 год — до кончины руководителя ансамбля Владимира Мулявина. Борткевич — заслуженный артист БССР.
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