Солист «Песняров» Леонид Борткевич скончался
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Солист «Песняров» Леонид Борткевич скончался

5:06:204/13/2021Фото: инстаграм
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Артисту было всего лишь 72 года.

© bortkevi.ru
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Белорусский музыкант, солист золотого состава «Песняров» Леонид Борткевич ушел из жизни. Артисту было всего лишь 72 года.

- Сегодня в Минске скончался один из легендарных песняров — Леонид Борткевич! Светлая память артисту! — говорится на странице группы в Facebook.

Борткевич был солистом ВИА «Песняры» с 1970 по 1980 год и с 1999 по 2003 год — до кончины руководителя ансамбля Владимира Мулявина. Борткевич — заслуженный артист БССР.

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