Бердску очень нужны десять врачей-онкологов и хотя бы одна аптека с трамадолом: репортаж из ЦГБ
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Бердску очень нужны десять врачей-онкологов и хотя бы одна аптека с трамадолом: репортаж из ЦГБ

8:07:164/13/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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"Конечно нужна аптека городу. Как мы посылаем за лекарством в Новосибирск больного, а если ему не под силу доехать? Обычно это пожилые люди. А если они одинокие? Это не дело. Обязательно нужно вернуть аптеку, найти возможность",- сказал Артем Лаптев, врач-онколог ЦГБ Бердска.

Бердчане, пришедшие на прием к онкологу, попросили их сфотографировать. " В Бердске нужно 10 врачей-онкологов, чтобы люди лечились, а не умирали",- говорят они. Лица мы попросили скрыть.
Сюжет: Онкология
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Очередь на прием к онкологу в ЦГБ Бердска — место невеселое. Но удивительно, таких доброжелательных и отзывчивых людей я давно не встречала в городе. Прием сегодня,13 апреля, ведут два врача-онколога. С 8 часов утра принимает доктор Артем Лаптев. Прием ведется строго по записи, но в очереди много пациентов. Болезнь непростая, требует внимательного и серьезного отношения и врача, и пациента. Медсестры выходят к больным, рассказывают и объясняют их дальнейшие действия, отвечают на вопросы. Нагрузка у врачей и медсестер огромная. В 11 часов начинает прием врач-онколог Олег Шпомер. К нему уже начинает собираться очередь. - Врач ведет прием строго по записи. Чтобы он смог принять пациента, тот должен быть внесен в компьютер. Это происходит только в регистратуре. Или запишитесь по телефону, - объясняет медсестра Алексею Ивановичу.

- Я уже прошел лечение три месяца назад по направлению в Новосибирске. Мне сказали, что нужно сдать анализы для подтверждения, что все хорошо. А записаться не могу. Говорят, только по телефону или утром в регистратуре. Я сегодня не смог дозвониться, и в регистратуре талоны кончились. Может меня врач запишет, - с надеждой просит Алексей Иванович. Медсестра терпеливо объясняет, что это невозможно, врач не записывает на прием. - Я приходила в регистратуру в 5-30 утра и в 7-30 получила талон, вот так только. А по телефону надо постоянно звонить и не дозвонилась. Мы вдвоем пытались дозваниваться — бесполезно. Лучше тут утром записаться, - советует девушка.

- Лучше приходить в среду — меньше людей и больше талонов, я утром в поликлинике в Микрорайоне стоял в очереди всего полчаса. Или попробуйте подойти к концу приема, Олег Александрович принимает до последнего пациента, может и вас примет, - посоветовал сидящий в очереди мужчина.

Я с балкона выпрыгну, если не смогу терпеть

- На наш город нужно как минимум 10 врачей -онкологов, тогда не будет проблем попасть на прием. Хорошо, что врачи вообще есть. Большой город, 100 тысяч население, больных очень много. Вы даже не представляете, сколько не могут попасть на прием к онкологу и машут рукой на своё здоровье. И умирают, хотя могли бы жить. Не все настойчивы и могут ходить записываться, сидеть в очередях. У меня сосед знаете что сказал — я с балкона выпрыгну, если не смогу терпеть. Вы понимаете?- рассказывает мужчина в очереди.

Пока мы ждали начала приема, много хороших слов было сказано о врачах и медсестрах.
- Артем Евгеньевич очень хороший врач, он всегда находит правильные слова, всегда чувствуешь, что он на твоей стороне, что поможет. При таком количестве пациентов удивляюсь, где он силы берет, - поделилась Татьяна.
- Олег Александрович и не присядет за весь прием, нагрузка нереальная. Болезнь-то ещё такая, что надо быстро решать и правильно. Врачей надо, на них весь город держится на двух, разве это правильно, - говорит мужчина, пришедший на перевязку.

Онколог Артем Лаптев: Как мы посылаем за лекарством в Новосибирск больного, а если ему не под силу доехать?

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» в Бердске закрылась единственная аптека, где продавали обезболивающие лекарства, в том числе трамадол, по рецептам. Больные и родственники теперь должны ехать в Новосибирск, чтобы купить жизненно необходимое лекарство. О закрытии аптеки мы поговорили сегодня с Артемом Лаптевым, врачом-онкологом ЦГБ Бердска. - Трамадол выписывает не только онколог, но и терапевт, психиатр. Это сильный анальгетик. Конечно, нужна аптека городу. Как мы посылаем за лекарством в Новосибирск больного, а если ему не под силу доехать? Обычно это пожилые люди. А если они одинокие? Это не дело. Обязательно нужно вернуть аптеку, найти возможность. Мы стараемся, чтобы для наших больных лекарства были бесплатные, включаем в региональную программу, если не оформлена инвалидность. Но что касается трамадола. Допустим очень пожилой человек, боли в суставах. Вот в это случае тоже выписывают трамадол. Неправильно, что в Бердске нельзя купить нужное лекарство, - сказал Артем Евгеньевич.

В продолжении темы о закрытии единственной аптеки в Бердске, продающей анальгетики по рецепту, в редакцию прислали историю, как бердчане всё же купили трамадол в Новосибирске.

- Вы знаете, мученья не закончены. Поехали на Демакова, трамадола в дозировке какая по рецептуре выписана не оказалось. Поехали на Красный проспект, там нет, поехали на Титова, заранее созвонившись. Выписаны таблетки нам, а у них в капсулах теперь. Оказывается, они бывают 2 видов, а врач- то откуда знает, где какие. Справочная мне предложила съездить в Кировский район за таблетками. спасибо работникам аптеки на Титова они сказали, что по усмотрению аптеки могут менять таблетки на капсулы. Наконец- то случилось чудо, лекарство получено! Теперь перед тем как ехать, надо в справочном узнать именно в какой аптеке, в каком районе города можно получить. И ещё одна деталь - на рецепте должна быть печать с индексом, которую надо ставить в кабинете, где на областные направления ставят печати. Вот такая история. Можно уточнить, почему аптеку нельзя сделать в этой же сети «Озерки» на площади Горького, где была муниципальная аптека? Или куда писать жаловаться?- спрашивают жители Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» послал запрос в Росздравнадзор о необходимости аптеки в Бердске. Вице-мэр Жанна Шурова отослала запрос о необходимости аптеки, в которой продаются анальгетики по рецептам, в правительство Новосибирской области.

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врач-онкологтрамадолочередь на прием
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