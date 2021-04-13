В Бердске на балконе нашли свисающую вниз головой девушку. Видео и фото с места происшествия

В микрорайоне Бердска на улице Красная Сибирь дети увидели, что из окна второго этажа выглядывает девушка. Ребята сначала не придали этому значения — ну выглядывает что-то, может уронила с балкона. Через несколько минут дети заметили, что девушка по-прежнему висит в окне на лоджии.
- Мы подумали, что ей плохо. Она долго так висела, наполовину высунувшись из окна. Мы боялись, что она выпадет. Подошли к маме Саши, она как раз гуляла с собакой, и рассказали ей. Мама вызвала полицию, вдруг что случится, - рассказали ребята сегодня, 13 апреля.
Полиция быстро приехала. На звонки и стук в дверь никто не отвечал. Девушка в окне отшатнулась и как-будто упала назад. Полицейские вызвали спасателей. Оперативно прибывшие спасатели привезли лестницу. Полицейский забрался к окну на лоджии. В квартире компания что-то отмечала. Полицейский потребовал открыть входную дверь, рассказали правоохранители на месте происшествия журналисту "Курьер. Среда. Бердск".
Спустившись, он сказал спасателям, что скорее всего «все перепились». Дети с удовольствием помогали работе полиции — держали входную дверь, чтоб не закрылся замок домофона, рассказывали свои наблюдения. Настоящий детектив закончился без жертв и несчастных случаев.
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