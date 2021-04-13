В Бердске на балконе нашли свисающую вниз головой девушку. Видео и фото с места происшествия
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске на балконе нашли свисающую вниз головой девушку. Видео и фото с места происшествия

5:33:104/13/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
0

Полиция быстро приехала. На звонки и стук в дверь никто не отвечал. Девушка в окне отшатнулась и как-будто упала назад. Полицейские вызвали спасателей.

Спасатели помогли полицейскому забраться к окну

В микрорайоне Бердска на улице Красная Сибирь дети увидели, что из окна второго этажа выглядывает девушка. Ребята сначала не придали этому значения — ну выглядывает что-то, может уронила с балкона. Через несколько минут дети заметили, что девушка по-прежнему висит в окне на лоджии.

- Мы подумали, что ей плохо. Она долго так висела, наполовину высунувшись из окна. Мы боялись, что она выпадет. Подошли к маме Саши, она как раз гуляла с собакой, и рассказали ей. Мама вызвала полицию, вдруг что случится, - рассказали ребята сегодня, 13 апреля.

Полиция быстро приехала. На звонки и стук в дверь никто не отвечал. Девушка в окне отшатнулась и как-будто упала назад. Полицейские вызвали спасателей. Оперативно прибывшие спасатели привезли лестницу. Полицейский забрался к окну на лоджии. В квартире компания что-то отмечала. Полицейский потребовал открыть входную дверь, рассказали правоохранители на месте происшествия журналисту "Курьер. Среда. Бердск".

Спустившись, он сказал спасателям, что скорее всего «все перепились». Дети с удовольствием помогали работе полиции — держали входную дверь, чтоб не закрылся замок домофона, рассказывали свои наблюдения. Настоящий детектив закончился без жертв и несчастных случаев.

Из открытого окна свешивалась девушка
Спасатели и полиция быстро оценили обстановку
Спасатели приехали на помощь очень быстро


Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
полицияспасателидевушка в окне
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы помогаете полиции?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ Бердске на балконе нашли свисающую вниз головой девушку. Видео и фото с места происшествия
    5:33:10 4/13/2021
    В Бердске на балконе нашли свисающую вниз головой девушку. Видео и фото с места происшествия
    БердскМеста для выгула собак заставил найти мэрию суд Новосибирска. Когда первая площадка появится в Бердске?
    5:21:18 4/13/2021
    Места для выгула собак заставил найти мэрию суд Новосибирска. Когда первая площадка появится в Бердске?
    Календарь пересадки рассады в открытый грунт на 2021 год
    5:20:52 4/13/2021
    Календарь пересадки рассады в открытый грунт на 2021 год
    Андрей Травников: Вакцинация всех участников и организаторов Парада Победы проводится заблаговременно
    5:17:58 4/13/2021
    Андрей Травников: Вакцинация всех участников и организаторов Парада Победы проводится заблаговременно
    Цена биткоина вновь побила исторический максимум
    5:15:18 4/13/2021
    Цена биткоина вновь побила исторический максимум
    Lamborghini Насти Ивлеевой отправили на штрафстоянку из-за огромной скорости и долгов
    5:13:04 4/13/2021
    Lamborghini Насти Ивлеевой отправили на штрафстоянку из-за огромной скорости и долгов
    Солист «Песняров» Леонид Борткевич скончался
    5:06:20 4/13/2021
    Солист «Песняров» Леонид Борткевич скончался
    Подружка заманила в квартиру девушку и насиловала ее с 2 мужчинами. Шокирующее видео спасения заложницы
    5:04:58 4/13/2021
    Подружка заманила в квартиру девушку и насиловала ее с 2 мужчинами. Шокирующее видео спасения заложницы
    Новых 8173 зараженных коронавирусом россиян нашли за сутки на 13 апреля. Такого не было с сентября 2020
    4:48:10 4/13/2021
    Новых 8173 зараженных коронавирусом россиян нашли за сутки на 13 апреля. Такого не было с сентября 2020
    Путин дал добро: Россия построит собственную орбитальную станцию
    4:26:35 4/13/2021
    Путин дал добро: Россия построит собственную орбитальную станцию