Места для выгула собак заставил найти мэрию суд Новосибирска. Когда первая площадка появится в Бердске?
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Места для выгула собак заставил найти мэрию суд Новосибирска. Когда первая площадка появится в Бердске?

5:21:184/13/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
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В областном центре теперь будут четко определены зоны, в которых можно гулять с питомцами. В Бердске строительство такой площадки ведется силами общественников, выигравших конкурс стартапов.

выгуливать собак
Закон требует выгуливать собак только в определенных местах

Центральный районный суд Новосибирска, по иску городской прокуратуры, обязал мэрию города выделить в городе четко обозначенные места, где владельцы собак могли бы выгуливать своих питомцев. Как поясняют в прокуратуре, соответствующее требование содержится в законе об ответственном обращении с животными.

«Без правового акта выгул домашних животных осуществляется в непредусмотренных для этих целей местах, чем нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду», - отмечается на сайте ведомства.

Общими усилиями

В то время как в Новосибирске специальные места для выгула собак только готовятся выделить, в Бердске такая площадка готовится открыться совсем скоро. Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», общественники выиграли конкурс стартапов, который проводил Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». Строится площадка на Северном микрорайоне.

По словам Сергея Рассказова, автора инициативы, открытие площадки ожидается совсем скоро, в идеале — на майские праздники. Сейчас работы вести мешают погодные условия и слякотная сибирская весна.

- Мы сейчас ждем буквально несколько дней, как только снег сойдет сразу же начнем работать. Строительство у площадки будет недолгим, дней десять и площадка будет стоять, - сказал он в беседе с журналистом.

Сергей также отметил, что общественники будут рады любой помощи, в первую очередь — непосредственно на строительстве. Кроме того пригодятся любые стройматериалы, которые люди готовы предоставить, например отсев щебенки.

- Было бы очень здорово, если бы мы, горожане, общими усилиями сделали одну площадку. Тогда можно было бы подумать и о следующей, в другой части города, - подчеркивает он. \
Бердчан, готовых помочь на строительстве, Сергей Рассказов просит позвонить ему по тел. +7 913-904-13-12.


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