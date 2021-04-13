Lamborghini Насти Ивлеевой отправили на штрафстоянку из-за огромной скорости и долгов
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Lamborghini Насти Ивлеевой отправили на штрафстоянку из-за огромной скорости и долгов

5:13:044/13/2021Фото: instagram.com/_agentgirl_
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Оказалось, что за последние восемь месяцев Ивлеева получила не меньше двухсот штрафов.

Сотрудниками ГИБДД был отправлен на штрафстоянку Lamborghini Насти Ивлеевой
Анастасия Ивлеева — блогерша и ведущая — была наказана за превышение скорости. Сотрудники ГИБДД решили, что девушке пока не следует передвигаться на автомобиле. 11 апреля днем Ивлееву остановили за превышение скоростного режима. В качестве наказания сотрудники автоинспекции приняли решение эвакуировать ее автомобиль Lamborghini. Пока у известной телеведущей не будет возможности передвигаться за рулем. Оказалось, что за последние восемь месяцев Ивлеева получила не меньше двухсот штрафов. После того, как данная информация стала известна обществу, на блогершу вылилась волна возмущений. Опубликовав в блоге сообщение «Воскресенье» с выложенным видео, она получила от поклонников множество неодобрительных комментариев.
В свете недавних трагических происшествий на дорогах, общество стало более критично относится к блогерам, пропагандирующим несоблюдение ПДД на своих страничках. Ранее Анастасия делилась с подписчиками о своем страхе потерять мужа и известность. Причем боится она не хайпа, а потере своего образа и имени.
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ПДДпревышение скоростиблогерхайпинсталамбо
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