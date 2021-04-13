Андрей Травников: Вакцинация всех участников и организаторов Парада Победы проводится заблаговременно
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay for Free Onlineyandex.com 18+Скрыть объявлениеКвартиры на берегу моря в Махмутларyektahomes.ru Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеПереехать в Россию1-trk.ru Скрыть объявлениеИздательство книг всех жанровlanding.superizdatelstvo.ru 18+Скрыть объявление

Андрей Травников: Вакцинация всех участников и организаторов Парада Победы проводится заблаговременно

5:17:584/13/2021Фото: nso.ru
0

Губернатор Андрей Травников провёл очередное заседание Новосибирского областного оргкомитета «Победа». В мероприятии в режиме ВКС приняли участие руководители органов исполнительной власти, советов ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов всех муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Андрей Травников: Вакцинация всех участников и организаторов Парада Победы проводится заблаговременно

Глава региона подчеркнул, что в этом году праздник пройдёт в традиционном формате, с участием главных героев Дня Победы и зрителей, и, безусловно, с соблюдением всех санитарных мер и социального дистанцирования.

«Наша основная задача – провести мероприятия на высоком организационном уровне, обеспечив безопасность, в первую очередь, ветеранов, которые в условиях пандемии коронавируса почти год находились на изоляции. Мы позаботились о том, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало, в том числе – заблаговременно начали и продолжаем вакцинацию всех участников и организаторов Парада Победы».

Что касается проведения акции «Бессмертный полк» – Новосибирская область не сможет в 2021 году позволить себе провести её так, как это было в 2019-м, когда только в Новосибирске в акции приняли участие свыше 240 тысяч человек. «Несмотря на то, что в Новосибирской области эпидситуация достаточно спокойная, ситуация вокруг региона и в мире не позволяет нам идти на такие риски. Традиционные колонны сегодня вывести на улицы невозможно», – отметил Губернатор.

Как пояснил ранее руководитель регионального штаба этого общественного движения Павел Жуков, в День Победы шествие «Бессмертного полка» в Новосибирской области будет проходить в онлайн-режиме. «Будет цифровое шествие «Бессмертного полка», как это уже было в 2020-м году. Предусмотрено гораздо больше функционала на электронных площадках. В прошлом году были проблемы и даже судебные дела по поводу того, что полк пытались дискредитировать нацистской символикой и даже с помощью фотошопа вставлять вместо лиц красноармейцев портреты нацистов. В этот раз будет работать беспрецедентное количество модераторов, которые будут отслеживать такие попытки. Будет задействована нейросеть Сбербанка». По словам Павла Жукова, всё это поможет не только обезопасить «Бессмертный полк» от преступных посягательств, но и обеспечит хорошую поддержку для всех его участников.

Ещё одно важное патриотическое направление работы – это благоустройство мемориалов и сохранение воинских захоронений и памятников воинам-сибирякам на территории Новосибирской области, а также установка новых памятных объектов и стелы в честь присвоения Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести». К этому событию приурочен и выпуск памятного нагрудного знака, который будут вручать фронтовикам. Впервые такие памятные знаки планируется вручать 2-го июля 2021-го года – в день первой годовщины со дня подписания Президентом России Владимиром Путиным Указа о присвоении Новосибирску высокого звания.

Губернатор подчеркнул, что работа по сохранению, благоустройству и ремонту мемориальных сооружений не должна быть формальной, не должна быть разовой кампанией, приуроченной к тому или иному юбилею. Эту работу муниципалитеты должны продолжать.

В рамках заседания Андрей Травников вручил награды по итогам проведения мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и Году памяти и славы на территории Новосибирской области.

Осложнение санитарно-эпидемической обстановки в стране, принимаемые меры по противодействию пандемии ни в прошлом году, ни в текущем не повлияли на подходы к решению первоочередной задачи – оказания всемерной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, проявление заботы об их благополучии и состоянии здоровья. Напротив, минувший юбилейный год Победы обогатил практику новыми формами работы, потребовал существенного повышения активности от волонтёров, расширил круг решаемых ими задач. В условиях сохраняющихся ограничений ни одно из направлений работы, связанных с социально-экономическим положением ветеранов, не было ослаблено.

Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
губернаторпарад победывакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Без вакцины нельзя допускать на Парад Победы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Андрей Травников: Вакцинация всех участников и организаторов Парада Победы проводится заблаговременно
    5:17:58 4/13/2021
    Андрей Травников: Вакцинация всех участников и организаторов Парада Победы проводится заблаговременно
    Цена биткоина вновь побила исторический максимум
    5:15:18 4/13/2021
    Цена биткоина вновь побила исторический максимум
    Lamborghini Насти Ивлеевой отправили на штрафстоянку из-за огромной скорости и долгов
    5:13:04 4/13/2021
    Lamborghini Насти Ивлеевой отправили на штрафстоянку из-за огромной скорости и долгов
    Солист «Песняров» Леонид Борткевич скончался
    5:06:20 4/13/2021
    Солист «Песняров» Леонид Борткевич скончался
    Подружка заманила в квартиру девушку и насиловала ее с 2 мужчинами. Шокирующее видео спасения заложницы
    5:04:58 4/13/2021
    Подружка заманила в квартиру девушку и насиловала ее с 2 мужчинами. Шокирующее видео спасения заложницы
    Новых 8173 зараженных коронавирусом россиян нашли за сутки на 13 апреля. Такого не было с сентября 2020
    4:48:10 4/13/2021
    Новых 8173 зараженных коронавирусом россиян нашли за сутки на 13 апреля. Такого не было с сентября 2020
    Путин дал добро: Россия построит собственную орбитальную станцию
    4:26:35 4/13/2021
    Путин дал добро: Россия построит собственную орбитальную станцию
    БердскБанкрот "Мастер и К" распродает здания за 500 млн рублей в Бердске. Кто купит лифт и турникет?
    4:24:40 4/13/2021
    Банкрот "Мастер и К" распродает здания за 500 млн рублей в Бердске. Кто купит лифт и турникет?
    Расписание приема пищи на священный месяц Рамадан: в какие часы нужно кушать, а в какие запрещено
    4:20:39 4/13/2021
    Расписание приема пищи на священный месяц Рамадан: в какие часы нужно кушать, а в какие запрещено
    Дикий штамм коронавируса с 34 мутациями нашли в Африке
    4:16:44 4/13/2021
    Дикий штамм коронавируса с 34 мутациями нашли в Африке