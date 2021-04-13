Мусоропровод разорвало в многоэтажке. Смотрите видео

О необычном происшествии сообщили в Барнауле. В одной из многоэтажек столицы Алтайского края разорвало трубу мусоропровода.
ЧП случилось в подъезде дома по адресу: ул. Юрина. По словам жильцов, мусоропровод был запаян. Скорее всего, кто-то нашел дырку и бросил внутрь непотушенный окурок. Вероятно, от возгорания труба накалилась и лопнула - ее буквально вывернуло наизнанку.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.