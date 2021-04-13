Навальный подал иск на колонию за отказ дать ему Коран
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Навальный подал иск на колонию за отказ дать ему Коран

6:36:504/13/2021Фото: instagram.com/navalny
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Коран вошел в список книг, которыми оппозиционер намеревается в заключении "улучшить самого себя". Он намеревается стать "чемпионом Корана из российских политиков-немусульман".

человек
Желание изучить Коран Навальный объяснил тем, что «все вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит»
Иск в суд на на исправительную колонию №2 покрова подал Алексей Навальный. Причиной стал отказа руководства ИК передать ему Коран. Его он собирается изучать, пока отбывает срок. Об этом сам оппозиционер рассказал в своем Instagram. Сей факт, как он признался, его удивил. «Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана... Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка», — написал Навальный. Он признался, что взял с собой в колонию «кучу книг», но их почти месяц проверяют на экстремизм и не отдают. Проверять Коран на содержание экстремистских высказываний, по мнению оппозиционера, «глупо и незаконно». Кроме того Навальный написал заявление руководителю ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области Александру Муханову с жалобой по книгам: «Месяц я веду этот диалог постоянно. Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд». Для чего Навальному Коран? Он объяснил: «Все вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит. А я вот решил, что стану чемпионом Корана из российских политиков-немусульман».
 
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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

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