Собрание для садоводов СНТ Вега-3 состоится 22 апреля
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Собрание для садоводов СНТ Вега-3 состоится 22 апреля

6:14:084/13/2021
0

Собрание для садоводов СНТ Вега-3 состоится 22 апреля

В рубрику "Сообщи свои новости" написала  Вера:

Собрание для садоводов СНТ Вега-3 состоится 22 апреля

Собрание для садоводов СНТ Вега-3 состоится 22 апреля 2021 года в 18-00 в ДК Родина.

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