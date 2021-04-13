В рубрику "Сообщи свои новости" написала Вера:
Собрание для садоводов СНТ Вега-3 состоится 22 апреля 2021 года в 18-00 в ДК Родина.
Собрание для садоводов СНТ Вега-3 состоится 22 апреля
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Вера:
Собрание для садоводов СНТ Вега-3 состоится 22 апреля 2021 года в 18-00 в ДК Родина.
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