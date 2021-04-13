Что обязательно нужно сделать на Пасху 2 мая 2021 года и когда будет светлый праздник Радоница
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Что обязательно нужно сделать на Пасху 2 мая 2021 года и когда будет светлый праздник Радоница

10:20:254/13/2021Фото: Flickr
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Празднование Пасхи длится 7 дней. Конечно, каждый день застолий не устраивают. но работать и посещать кладбище все эти дни запрещено. В Пасху нет места тяжелому труду и скорби.

храм
Во время празднования Пасхи нет места скорби

Светлую Пасху православные отметят уже 2 мая 2021 года. Это самый значимый и великий двунадесятый праздник в православной церкви.

 

Что делают на Пасху 

Самое главное, что должен сделать каждый верующий - это прийти в храм на торжественную службу, которая начинается вечером в субботу. Служба идет почти всю ночь и уже под утро объявляют о том, что Христос Воскрес. Затем священники освящают куличи и крашеные яйца, а также другие продукты, которые прихожане приносят в храм для этой цели.

Присутствие на праздничной службе является самой главной и основной традицией у православных. Потом все расходятся по домам и садятся за праздничный стол. С этого дня можно есть все то, что было запрещено в долгие 48 дней Великого поста. Стол готовят богатый и пышный. Праздник этот не является внутрисемейным, поэтому можно собирать гостей, самим ходить в гости. Это - самый большой день радости и его стараются отметить как можно более веселее и поздравить с этим праздником всех, кого вы сегодня встречаете.

При встрече с другим человеком произносят "Христос Воскрес!", а в ответ слышать радостное "Воистину Воскрес!". Друг другу дарят крашеный яйца, угощают куличами.

Празднование Пасхи длится 7 дней. Конечно, каждый день застолий не устраивают. но работать и посещать кладбище все эти дни запрещено. В Пасху нет места тяжелому труду и скорби.

5 интересных народных обычаев на Пасху



  • Скорлупу  от крашеных яиц и засохшие остатки куличей выбрасывать нельзя в мусор. Их можно закопать на участке. Говорят, что так урожай будет лучше.

  • Принято надевать на Пасху нарядные и новые вещи. тогда удача повернется к вам лицом.

  • Можно в этот день перекрестить воду и она будет для вас целебной весь будущий год и приносить вам удачу - можно умываться ею в течении будущего года.

  • Привлечь финансовый достаток может помочь монетка, которую в Пасху окунули в святую воду. Ее нужно носить в кошельке и не тратить.

  • Говорят, что добрые дела, совершенные в Пасху утраивают свою энергетическую силу и все хорошее обязательно вернется к вам в тройном размере.


Когда можно ходить на кладбище?


Для поминовения усопших выделяется специальный день - это первый вторник после Пасхальной недели - девятый день после самой Пасхи. Этот день называется Радоница. В 2021 году это будет 11 мая. Вот тогда и можно будет посетить могилки умерших родных и близких и помянуть их. Но и Радоницу плакать и упиваться горем запрещено - это светлый праздник, когда вы должны порадоваться за своих родных и близких, души которых уже находятся в лучшем мире и они ближе к Богу.

 

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