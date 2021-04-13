Почему у россиян нет денег: Выдать по 10 000 рублей ради самоуважения призвал Захар Прилепин
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Почему у россиян нет денег: Выдать по 10 000 рублей ради самоуважения призвал Захар Прилепин

10:26:374/13/2021Фото: spravedlivo.ru
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"Мы должны заботиться о том, чтобы у наших граждан были деньги: у пенсионеров, у студентов, у тех, кто работает. Потому что, если не будет денег, не будет и никакого роста экономики", аргументировал лидер СР Сергей Миронов.

люди
Сергей Миронов сказал, что происходящее сегодня с российской экономикой не устраивает никого, и прежде всего – наших граждан

Руководители партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и Захар Прилепин выступили перед парламентскими журналистами. Они заявили, что происходящее сегодня с российской экономикой не устраивает никого, и прежде всего – граждан.

"Мы убеждены в том, что самое главное экономическое решение в нашей стране должно состоять в том, чтобы повысить платежеспособный спрос у нашего населения. Иными словами, мы должны заботиться о том, чтобы у наших граждан были деньги: у пенсионеров, у студентов, у тех, кто работает. Потому что, если не будет денег, не будет и никакого роста экономики. И самое главное, страна будет скатываться все ниже и ниже в бездну нищеты со всеми вытекающими последствиями. О том, как мы видим выход из создавшейся ситуации, каким мы видим левый поворот к социалистическим ориентирам, мы сегодня и будем говорить", – высказался Миронов в преддверии партийного форума.

Сопредседатель объединенной партии Прилепин конкретизировал: речь, в частности, должна идти о справедливом базовом доходе.

"То есть, речь пойдет о тех деньгах, которые россиянин должен получать по факту его рождения и жизни в России. Если людям выдать по 10 тысяч рублей, то это повысит социальный статус гражданина даже в его собственных глазах. Это возможность купить книгу, сходить в театр, в кино или купить ребенку и близким какие-то подарки. То есть, это элемент серьезнейшего самоуважения", – цитирует Прилепина партийный сайт.

По его словам, деньги будут работать внутри экономики и не станут дестабилизирующим фактором, а наоборот, станут фактором продвижения.

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доходыальтернативароссийская экономика
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