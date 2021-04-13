Кремль одобрил закрытие авиасообщения с Турцией: Никакой политической подоплеки

Кремль не видит политического подтекста в закрытии авиасообщения с Турцией. Как сообщил 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, временное ограничение авиаперелетов в Турцию связано с резким ростом там заболеваемости коронавирусом. И никакой политической подоплеки здесь нет, заявил представитель Кремля.
"Нет, не имеет. Ситуация исключительно носит эпидемиологический характер и связана с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции", - ответил Песков на вопрос журналистов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне российские власти приняли решение приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня.
Ранее президент Турции Эрдоган заявлял, что никогда не изменит своего отношения в аннексии Крыма" со стороны России.
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