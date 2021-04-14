Вход Господень в Иерусалим: значение праздника и почему его называют Вербным воскресением
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Вход Господень в Иерусалим: значение праздника и почему его называют Вербным воскресением

3:20:164/14/2021Фото: Правмир
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В Иерусалиме люди ждали своего Спасителя, поскольку им было предсказание, что скоро явится тот, кто принесет спасение всему человечеству.

икона
Иисуса встречали как нового царя и господина

Каждое шестое воскресенье Великого поста отмечается праздник под названием Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье - такое название день получил среди мирян. 

События праздника

Накануне своего приезда в Иерусалим, Иисус Христос совершил одно из главных своих чудес -воскрешение Лазаря. Молва об этом чуде мгновенно разлетелась по округе. В Иерусалиме люди ждали своего Спасителя, поскольку им было предсказание, что скоро явится тот, кто принесет спасение всему человечеству. Услышав о воскрешении умершего Лазаря, люди поняли кто к ним направляется и готовились встречать своего нового царя и господина. Встречать его вышел весь народ.

Дорогу перед ним выстилали одеждами и пальмовыми ветвями, громогласно приветствовали его.

 

По приезду в Иерусалим, Иисус Христос первым делом пошел в храм, где выгнал всех торговцев оттуда, напомнив о том, что за место - храм: «дом Мой домом молитвы наречется» (Мф. 21:13). В храме он с Божьей помощью излечил всех больных, хромых и слепых.

Поскольку все это видели фарисеи, наблюдавшие за ним очень внимательно, то им очень не понравилось, что народ воспылал любовью к новому человеку и что его стали звать новым господином и Спасителем.

Об этом донесли императору, правящему в то время в Иерусалиме и было принято решение казнить Иисуса.

Народные традиции

Все упоминания о прибытии Иисуса в Иерусалим содержат данные о ветвях вайи или пальмовых ветвях. Поскольку в России такого дерева нет, то символом праздника стала верба - она первая к этому времени распускает свои пушистые почки. Поэтому в России праздник называется Вербное воскресенье.

Веточки вербы начинают заготавливать еще в Лазареву субботу, и освящать их начинают уже вечером в тот же день. На Вербное воскресенье все идут в храм на праздничную службу, несут  с собой веточки вербы, которые священник после службы также освящает. Веточки положено приносить в дом и ставить в каждой комнате, а после праздника их хранят на протяжении всего года. Желательно хранить у икон.

Выбрасывать вербы нельзя - они за год вбирают в себя весь негатив, от которого защищали вашу семью. Их можно сжечь, если они портятся или пошло следующее Вербное воскресенье.

 

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историяпраздникинародные традицииВход Господень в Иерусалим
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