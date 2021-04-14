На свет появилась девочка с двумя головами и тремя руками
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На свет появилась девочка с двумя головами и тремя руками

3:47:594/14/2021Фото: pixabay.com
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Педиатр, который осматривал ребенка, сообщил, что процесс дыхания и питания происходит в обеих головках равноценно. Также он рассказал, что это сросшиеся две сестры, у которых две головы, две ноги и три руки.

У женщины родилась девочка с двумя головами и тремя руками

В индийском штате Одиша (Орисса) в частной клинике произошли необычные роды. У жительницы деревни Кани родилась дочь, у которой две головки и три ручки. Об этом рассказала телекомпания Odisha TV.

11 апреля Амбике Париде провели операцию кесарева сечения. Для благополучного исхода необычных родов, женщину поместили в частную клинику. После проведенной операции Амбику поместили в обычную окружную больницу.

Педиатр, который осматривал ребенка, сообщил, что процесс дыхания и питания происходит в обеих головках равноценно. Также он рассказал, что это сросшиеся две сестры, у которых две головы, две ноги и три руки.

Девочка чувствует себя хорошо и находится в институте педиатрии города Каттаке. Там за ней наблюдают специалисты и проводят необходимое лечение.
Для возможности содержания необычного ребенка ее отец — Умакант Парида - попросил помощи у государственных служб.
Судьба необычных детей, которые срослись телами, незавидна. Они становятся объектом исследований и всевозможных попыток разделить их. Чаще всего эксперименты заканчиваются трагически.


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