На свет появилась девочка с двумя головами и тремя руками

В индийском штате Одиша (Орисса) в частной клинике произошли необычные роды. У жительницы деревни Кани родилась дочь, у которой две головки и три ручки. Об этом рассказала телекомпания Odisha TV.
11 апреля Амбике Париде провели операцию кесарева сечения. Для благополучного исхода необычных родов, женщину поместили в частную клинику. После проведенной операции Амбику поместили в обычную окружную больницу.
Педиатр, который осматривал ребенка, сообщил, что процесс дыхания и питания происходит в обеих головках равноценно. Также он рассказал, что это сросшиеся две сестры, у которых две головы, две ноги и три руки.
Девочка чувствует себя хорошо и находится в институте педиатрии города Каттаке. Там за ней наблюдают специалисты и проводят необходимое лечение.
Для возможности содержания необычного ребенка ее отец — Умакант Парида - попросил помощи у государственных служб.
Судьба необычных детей, которые срослись телами, незавидна. Они становятся объектом исследований и всевозможных попыток разделить их. Чаще всего эксперименты заканчиваются трагически.
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