Какой сегодня церковный праздник 14 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 14 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:584/14/2021Фото: Flickr
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Сегодня отмечается 5 церковных и 1 народный праздник.

церковь
Сегодня потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

Православные праздники 14 апреля

Преподобной Марии Египетской Великий пост Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца Преподобного Геронтия, канонарха Печерского

Народные приметы и запреты дня

Марья – зажги снега

Этот народный праздник посвящен святой Марии Египетской.

Ее считают покровительницей и заступницей раскаявшихся женщин. В этот день принято обращаться к святой Марии с просьбами о защите от сглаза, порчи и дурного слова.

В некоторых регионах этот день ассоциируется с шутками и розыгрышами. Считается, что если в этот день обмануть 12 человек, то 12 месяцев в году будет сопутствовать удача. В народе верят, что веселье и весеннее тепло пробуждает домового. Чтобы его задобрить, принято преподносить угощения в виде молока и каши.

Молнии на заре сулят дождь.

Приметы

  • Разливаются воды – травы будет много.
  • Глухие и короткие громовые раскаты слышатся – в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой.
  • Бурное половодье – рыбалка будет удачной.
  • Гроза в этот день – лето будет засушливым.
  • Вода идет в ясные ночи – к погожей уборке.
Источник: my-calend

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