Какой сегодня церковный праздник 14 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 14 апреляПреподобной Марии Египетской Великий пост Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца Преподобного Геронтия, канонарха Печерского
Народные приметы и запреты дня
Этот народный праздник посвящен святой Марии Египетской.
Ее считают покровительницей и заступницей раскаявшихся женщин. В этот день принято обращаться к святой Марии с просьбами о защите от сглаза, порчи и дурного слова.
В некоторых регионах этот день ассоциируется с шутками и розыгрышами. Считается, что если в этот день обмануть 12 человек, то 12 месяцев в году будет сопутствовать удача. В народе верят, что веселье и весеннее тепло пробуждает домового. Чтобы его задобрить, принято преподносить угощения в виде молока и каши.
Молнии на заре сулят дождь.
Приметы
- Разливаются воды – травы будет много.
- Глухие и короткие громовые раскаты слышатся – в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой.
- Бурное половодье – рыбалка будет удачной.
- Гроза в этот день – лето будет засушливым.
- Вода идет в ясные ночи – к погожей уборке.