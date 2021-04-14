Календарь дачника на 14 апреля 2021 года: что благоприятно во 3-4 лунный день?
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Календарь дачника на 14 апреля 2021 года: что благоприятно во 3-4 лунный день?

9:20:044/14/2021Фото: pexels
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Соки и вода поднимаются вверх, что ускоряет набухание семян растений и способствует их прорастанию, а также способствует активному росту побегов.

росток
Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений

14 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 4 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец. Процент освещенности Луны составляет 5%. Восход Луны в 06:28, а закат в 22:17.

Хронология лунных дней

  • 3 лунный день c 06:16 13.04.2021 по 06:28 14.04.2021
  • 4 лунный день c 06:28 14.04.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Телец (+)

Луна в знаке Телец. Это очень плодородный знак, высокопродуктивный. У растений, посеянных и посаженных при этом знаке, формируется большой урожаи, плоды дольше хранятся, однако на семенные цели он не годится, т.к. семена плохо хранятся и имеют низкую всхожесть.

Посеянные в этом знаке растения долго не всходят, зато всходы очень дружные. У них много побегов, обильное, продолжительное и красивое цветение, крепкая корневая система, неплохая урожайность, растения будут коренастыми и невысокими.

Эти растения хорошо переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, но часто болеют и дают семена невысокого качества.
Благоприятно в тельце:


  • замачивание и проращивание семян, посев и посадка на хранение, но не на семена любых растений — всё то, что растет медленно: деревья, кустарники, многолетники и т.д. Особенно, если эти растения должны быть крепкими, коренастыми и стойкими, чтобы успешно могли перезимовать;

  • полив, рыхление, но не в зоне корней, чтобы их не повредить;

  • покос трав, обрезка для усиления роста побегов, прививка, прищипка;

  • заготовка корней лекарственных растении, внесение удобрений, закладка компоста и прополка сорняков;

  • срезка цветов, т.к. они лучше хранятся при транспортировке и долго стоят в воде;

  • выкопка луковичных;

  • уборка на долгую сохраняемость;

  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.


Возможны посев и посадка в Тельце следующих культур:

  • овощных: арахис, бахчевые, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, красная, цветная), кабачки, картофель, лагенария, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, перец (сладкий и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, репа;

  • пряно-зеленых: артишок, валериана, капуста, кориандр, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, шпинат, щавель;

  • плодово-ягодных: вишня, груша, земляника, облепиха, слива, черешня, шиповник, яблоня;

  • полевых: кукуруза, подсолнечник;

  • цветов: бархатцы, георгин, гиацинт, гладиолус, душистый горошек, ирис, крокус, лилейные, настурция, нарцисс, тюльпан, шалфей;

  • комнатных растений: бегонии декоративно-цветущие (клубневая, многоцветковая, зимоцветная), каланхоэ Блосфельда и Мангина, фиалка узамбарская, цикламен персидский, ампельные пеперомии (лазящая, крупнолистная, стелющаяся), первоцвет (примула) — мягковатый, обратноконический, китайский, синнингия.


Не благоприятно в тельце:

  • рыхление в зоне корней;

  • пересадка.


4 лунный день (+)


14 апреля 2021 года в 12:00 — 4 лунный день. Соки и вода поднимаются вверх, что ускоряет набухание семян растений и способствует их прорастанию, а также способствует активному росту побегов.

Четвертый лунный день благоприятен для энергичной работы в огороде и саду.
Рекомендуется в 4 лунный день:


  • сажать, сеять и пересаживать;

  • вносить прикормки;

  • заготавливать черенки, прививать;

  • поливать, причем очень обильно. Также это относится и к компостным кучам;

  • собирать плоды, особенно тех, которые растут над поверхностью.


Не рекомендуется в 4 лунный день:

  • обрезка растений.


Растущая Луна (+)


Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;

  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;

  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;

  • прививка.


На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.


Влияние дня недели (+)


День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

Источник: mirkosmosa

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