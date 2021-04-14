Календарь дачника на 14 апреля 2021 года: что благоприятно во 3-4 лунный день?

14 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 4 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец. Процент освещенности Луны составляет 5%. Восход Луны в 06:28, а закат в 22:17.
Хронология лунных дней
- 3 лунный день c 06:16 13.04.2021 по 06:28 14.04.2021
- 4 лунный день c 06:28 14.04.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Телец (+)Луна в знаке Телец. Это очень плодородный знак, высокопродуктивный. У растений, посеянных и посаженных при этом знаке, формируется большой урожаи, плоды дольше хранятся, однако на семенные цели он не годится, т.к. семена плохо хранятся и имеют низкую всхожесть.
Посеянные в этом знаке растения долго не всходят, зато всходы очень дружные. У них много побегов, обильное, продолжительное и красивое цветение, крепкая корневая система, неплохая урожайность, растения будут коренастыми и невысокими.
Эти растения хорошо переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, но часто болеют и дают семена невысокого качества.
Благоприятно в тельце:
- замачивание и проращивание семян, посев и посадка на хранение, но не на семена любых растений — всё то, что растет медленно: деревья, кустарники, многолетники и т.д. Особенно, если эти растения должны быть крепкими, коренастыми и стойкими, чтобы успешно могли перезимовать;
- полив, рыхление, но не в зоне корней, чтобы их не повредить;
- покос трав, обрезка для усиления роста побегов, прививка, прищипка;
- заготовка корней лекарственных растении, внесение удобрений, закладка компоста и прополка сорняков;
- срезка цветов, т.к. они лучше хранятся при транспортировке и долго стоят в воде;
- выкопка луковичных;
- уборка на долгую сохраняемость;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны посев и посадка в Тельце следующих культур:
- овощных: арахис, бахчевые, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, красная, цветная), кабачки, картофель, лагенария, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, перец (сладкий и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, репа;
- пряно-зеленых: артишок, валериана, капуста, кориандр, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, шпинат, щавель;
- плодово-ягодных: вишня, груша, земляника, облепиха, слива, черешня, шиповник, яблоня;
- полевых: кукуруза, подсолнечник;
- цветов: бархатцы, георгин, гиацинт, гладиолус, душистый горошек, ирис, крокус, лилейные, настурция, нарцисс, тюльпан, шалфей;
- комнатных растений: бегонии декоративно-цветущие (клубневая, многоцветковая, зимоцветная), каланхоэ Блосфельда и Мангина, фиалка узамбарская, цикламен персидский, ампельные пеперомии (лазящая, крупнолистная, стелющаяся), первоцвет (примула) — мягковатый, обратноконический, китайский, синнингия.
Не благоприятно в тельце:
- рыхление в зоне корней;
- пересадка.
4 лунный день (+)
14 апреля 2021 года в 12:00 — 4 лунный день. Соки и вода поднимаются вверх, что ускоряет набухание семян растений и способствует их прорастанию, а также способствует активному росту побегов.
Четвертый лунный день благоприятен для энергичной работы в огороде и саду.
Рекомендуется в 4 лунный день:
- сажать, сеять и пересаживать;
- вносить прикормки;
- заготавливать черенки, прививать;
- поливать, причем очень обильно. Также это относится и к компостным кучам;
- собирать плоды, особенно тех, которые растут над поверхностью.
Не рекомендуется в 4 лунный день:
- обрезка растений.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.
Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.
Источник: mirkosmosa