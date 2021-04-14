Отчет мэра Евгения Шестернина услышат 15 апреля депутаты Бердска: на какую оценку наработал?

Уже завтра, 15 апреля, в Бердске состоится 46-я сессия городского совета депутатов. Народные избранники обсудят 8 важных вопросов, в числе которых:
1. Внесение изменений в Устав Бердска.
2. Исполнение бюджета Бердска за 2020 год.
3. Внесение изменений в решение Совета депутатов Бердска от 17.12.2020 № 431 «О бюджете города Бердска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
4. Утверждении отчета о выполнении прогноза социально-экономического развития города Бердска за 2020 год
5. Отчет главы города Бердска о результатах своей деятельности, деятельности администрации города и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Бердска за 2020 год.
6. Внесение изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 27.04.2016 № 734 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду (пользование) муниципального имущества города Бердска».
7. Утверждении полного состава Бердской городской Общественной палаты третьего созыва.
8. Обращении депутатов Совета депутатов города Бердска в Законодательное Собрание Новосибирской области.
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