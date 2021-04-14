Рамзан Кадыров против, чтобы Навальный читал Коран
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Рамзан Кадыров против, чтобы Навальный читал Коран

9:38:364/14/2021,София МальцеваФото: vk.com/ramzan
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Рамзан Кадыров считает, что человек, который не уважает исламские традиции, например, ношение хиджаба мусульманками и участвует в протестах против строительства мечетей, не достоин чтения священного писания.

Рамзан Кадыров

Кадыров против, чтобы оппозиционеру Навальному выдали священный Коран для чтения в тюрьме. Он считает, что человек, который не уважает исламские традиции, например ношение хиджаба мусульманками и участвует в протестах против строительства мечетей, не достоин чтения священного писания.

Накануне Навальный, который находится сейчас в исправительной колонии (ИК) в городе Покрове Владимирской области и отбывает срок по делу «Ив Роше» с середины марта, захотел, чтобы ему выдали Коран.

Но сотрудники исправительного учреждения не поспешили принести ему то, что он попросил.

По его словам, на проверку книг уходит три месяца и ему не выдали еще ни одной из привезенных им книг.

- Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их «надо проверять на экстремизм». Это занимает три месяца, - Комментирует Алексей своем instagram.

После этого Навальный решил подать заявление на колонию в суд, за то, что не выдают ему книги.

В заявлении на имя начальника колонии Александра Муханова оппозиционер пожаловался, что неоднократно просил выдать принадлежащий ему Коран.

Такие новости не оставили безразличным главу Чеченской республики Кадырова, который обратился к сотрудникам колонии с просьбой не позволять заключенному «сеять межконфессиональную вражду».

- И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе, - отвечает в своём telegram глава Чечни.

Он назвал Навального провокатором и добавил:

- От лица мусульман России обращаюсь к сотрудникам колонии, где содержится провокатор: не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду!

Напомним, в 2014 году суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2, ч. 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Они, как считает следствие, убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, Верховный суд РФ отказался его отменить. - Сообщает новостной портал Коммерсантъ.

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