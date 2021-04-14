УАЗ Патриот утонул в "море" под Новосибирском. Поселок отрезало от дороги талыми водами
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УАЗ Патриот утонул в "море" под Новосибирском. Поселок отрезало от дороги талыми водами

9:40:234/14/2021Фото: АСТ-54
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Жители, которые выехали утром из своих домой, не смогли вернуться обратно на автомобилях и бросали машины на другой стороне железнодорожных путей.

Поселок Красномайский под Новосибирском отрезало от дороги талыми водами

По сообщениям СМИ, уровень воды в поселке Красномайский Новосибирской области поднялся до критичных отметок. Это резко повлияло на возможность вернуться местным жителям домой на машинах. Из-за воды, поднявшейся на месте проезда, люди оставляют машины с внешней стороны железной дороги.

В паблике «АСТ-54» опубликовали фото, как даже большой автомобиль "УАЗ Патриот" не смог переехать брод. Жители, которые выехали утром из своих домой, не смогли вернуться обратно на автомобилях и бросали машины на другой стороне железнодорожных путей.

В связи с резким потеплением, вода в реках начала подниматься раньше времени. Хотя, паводки прогнозировали на начало мая. Таким образом, резкий подъем рек может подтопить порядка 5 тысяч участков, сообщает источник.

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