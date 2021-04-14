Путин уволил 5 генералов Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал новый указ об увольнении высокопоставленного руководства в силовых ведомствах. Так, в Росгвардии уволены - главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, начальник договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.
Тем же указом генерал Бабкин был уволен с военной службы. Помимо него, такое же решение принято в отношении генерал-лейтенанта Алексея Белякова, ранее возглавлявшего главное управление связи Росгвардии, бывшего руководителя главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенанта Николая Рябчикова, экс-начальника финансово-экономического департамента генерал-лейтенанта Вячеслава Савкина. С военной службы также был уволен экс-начальник Пермского военного института войск национальной гвардии генерал-майор Владимир Купавский.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что с военной службы уволены четверо: экс-начальник главного управления связи Алексей Беляков, экс-глава Управления по работе с личным составов Николай Рябчиков, бывший начальник финансово-экономического департамента Вячеслав Савкин, экс-глава Пермского института Росгвардии Владимир Купавский.
Он сообщил, что генералы «пострадали в результате проверок, организованных руководством службы», но кроме ветерана Юрия Бабкина.
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