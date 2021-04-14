Сыновья Жириновского и экс-главы Северной Осетии подрались во Внуково

Сыновья известных политиков решили выяснить отношения в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошёл 12 апреля. Участниками потасовки стали Олег Эйдельштейн - внебрачный сын Владимира Жириновского и Зелимхан Битаров - сын экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Мужчины подрались по неизвестным причинам в аэропорту.
Как сообщают РЕН ТВ, в результате драки, Эйдельштейну потребовалась медицинская помощь. Медики зафиксировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Помимо этого, Битаров «пытался задушить» Эйдельштейна и нанес ему серьёзную травму гортани. Причины и ситуация сейчас выясняются в правоохранительных органах.
31-летний Олег Эйдельштейн является сейчас депутатом, а также носит фамилию своего деда Вольфа Эйдельштейна. После романа Жириновского и Жанны Газдаровой, был представлен общественности как сын известного политика только в 2017 году.
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