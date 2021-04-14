14 апреля народный праздник Марья-зажги снега: что можно и нельзя делать в этот день?

Православные сегодня чтят память Марии Египетской, которая 17 лет вела распутную жизнь, но позже в Иерусалиме раскаялась и ушла жить в пустыню замаливать грехи. Там она прожила около 50 лет, соблюдая пост.
В народе день называют Марья – зажги снега, поскольку этот день был связан с началом половодья и разливом рек.
Традиции и обычаи дняСуществует еще одно название дня - «пустые щи». К этому времени у крестьян заканчивались сделанные на зиму запасы продуктов и квашеной и свежей капусты, поэтому щи - главное первое блюдо на крестьянском столе - становились не такими наваристыми как раньше, а то и совсем не сытными.
Но есть и еще одна версия происхождения такого названия - святая Мария Египетская в посту провела 50 лет и в память о ее раскаянии в этот день готовили пустые щи - своего рода воздержание от еды.
Считается, что в этот день просыпается водяной, поэтому на реках начинается ледоход и разливы рек.
Строго запрещалось резать хлеб ножом и добавлять много соли в еду. За соль вам придется вскоре горькие слезы лить, а за хлеб и нож можно было в ссоре потерять друга.
Запрещалось сегодня ссориться и ругаться. Особенно мужу и жене. Кто сегодня ссорится - долго или никогда не помирится.
14 апреля: приметы и поверья
- Если сильное половодье сегодня - можно было летом рассчитывать на хороший укос травы.
- Небо без звезд сулило теплую погоду
- Синие облака на небе - к теплому дождю.
- Сны сегодня снятся вещие и исполняются очень быстро, а предстоящей ночью сон исполнится тогда, когда вы о нем забудете.