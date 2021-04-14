14 апреля народный праздник Марья-зажги снега: что можно и нельзя делать в этот день?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

14 апреля народный праздник Марья-зажги снега: что можно и нельзя делать в этот день?

11:20:494/14/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Строго запрещалось резать хлеб ножом и добавлять много соли в еду. За соль вам придется вскоре горькие слезы лить, а за хлеб и нож можно было в ссоре потерять друга.

половодье
К этому дню начинался весенний разлив рек

Православные сегодня чтят память Марии Египетской, которая 17 лет вела распутную жизнь, но позже в Иерусалиме раскаялась и ушла жить в пустыню замаливать грехи. Там она прожила около 50 лет, соблюдая пост.

В народе день называют Марья – зажги снега, поскольку этот день был связан с началом половодья и разливом рек.

Традиции и обычаи дня

Существует еще одно название дня - «пустые щи». К этому времени у крестьян заканчивались сделанные на зиму запасы продуктов и квашеной и свежей капусты, поэтому щи - главное первое блюдо на крестьянском столе - становились не такими наваристыми как раньше, а то и совсем не сытными.

Но есть и еще одна версия происхождения такого названия - святая Мария Египетская в посту провела 50 лет и в память о ее раскаянии в этот день готовили пустые щи - своего рода воздержание от еды.

Считается, что в этот день просыпается водяной, поэтому на реках начинается ледоход и разливы рек.

Строго запрещалось резать хлеб ножом и добавлять много соли в еду. За соль вам придется вскоре горькие слезы лить, а за хлеб и нож можно было в ссоре потерять друга.

 

Запрещалось сегодня ссориться и ругаться. Особенно мужу и жене. Кто сегодня ссорится - долго или никогда не помирится.

14 апреля: приметы и поверья



  1. Если сильное половодье сегодня - можно было летом рассчитывать на хороший укос травы.

  2. Небо без звезд сулило теплую погоду

  3. Синие облака на небе - к теплому дождю.

  4. Сны сегодня снятся вещие и исполняются очень быстро, а предстоящей ночью сон исполнится тогда, когда вы о нем забудете.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
традицииполоводьепраздникизапретыприметы Марья зажги снегащипустые щи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы часто варите щи?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Что происходит с долларом после разговора Байдена и Путина?
    11:23:51 4/14/2021
    Что происходит с долларом после разговора Байдена и Путина?
    Пассажиры ВАЗ погибли в аварии с поездом под Новосибирском
    11:23:28 4/14/2021
    Пассажиры ВАЗ погибли в аварии с поездом под Новосибирском
    14 апреля народный праздник Марья-зажги снега: что можно и нельзя делать в этот день?
    11:20:49 4/14/2021
    14 апреля народный праздник Марья-зажги снега: что можно и нельзя делать в этот день?
    БердскМалыша засосало грязевое болото коммунальной ямы в Бердске
    11:09:49 4/14/2021
    Малыша засосало грязевое болото коммунальной ямы в Бердске
    Сыновья Жириновского и экс-главы Северной Осетии подрались во Внуково
    11:06:24 4/14/2021
    Сыновья Жириновского и экс-главы Северной Осетии подрались во Внуково
    БердскНачальника полиции допросят депутаты: Тема - набережная Бердска и жалоба областному прокурору
    11:01:54 4/14/2021
    Начальника полиции допросят депутаты: Тема - набережная Бердска и жалоба областному прокурору
    14 апреля - Праздник Огня или День Семаргла
    10:40:36 4/14/2021
    14 апреля - Праздник Огня или День Семаргла
    Точный гороскоп на среду 14 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:51 4/14/2021
    Точный гороскоп на среду 14 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    УАЗ Патриот утонул в "море" под Новосибирском. Поселок отрезало от дороги талыми водами
    9:40:23 4/14/2021
    УАЗ Патриот утонул в "море" под Новосибирском. Поселок отрезало от дороги талыми водами
    БердскРамзан Кадыров против, чтобы Навальный читал Коран
    9:38:36 4/14/2021
    Рамзан Кадыров против, чтобы Навальный читал Коран