12 апреля в микрорайоне Белокаменный (возле девятиэтажек) были найдены ключи от автомобиля Лада
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12 апреля в микрорайоне Белокаменный (возле девятиэтажек) были найдены ключи от автомобиля Лада

10:10:514/14/2021
0

Кто хозяин?

Кто хозяин? Пишите в личку. Ключи у меня

Вчера 12 апреля в микрорайоне Белокаменный (возле девятиэтажек) были найдены ключи от автомобиля Лада. Кто хозяин? Пишите в личку. Ключи у меня.

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ключи от лады
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