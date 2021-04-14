Вчера 12 апреля в микрорайоне Белокаменный (возле девятиэтажек) были найдены ключи от автомобиля Лада. Кто хозяин? Пишите в личку. Ключи у меня.
Кто хозяин?
Вчера 12 апреля в микрорайоне Белокаменный (возле девятиэтажек) были найдены ключи от автомобиля Лада. Кто хозяин? Пишите в личку. Ключи у меня.
От редакции
Ваши ключи?
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