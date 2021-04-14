Каким будет лето 2021, стало известно
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14.04
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Каким будет лето 2021, стало известно

3:37:394/14/2021Фото: pixabay.com
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Теплое лето прогнозируется в Черноземье.

Вильфанд рассказал, каким будет лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сделал заявление, что лето 2021 по всей России будет очень жарким. Больше всего повезет жителям европейской части страны. Теплое лето прогнозируется в Черноземье.

- Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях, — сказал Вильфанд.

Но пока точно утверждать, какой будет погода, трудно, подметил научный руководитель Гидрометцентра.


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