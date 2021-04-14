"В больнице нет реактивов": Медики ЦГБ Бердска отправили пациентов сдавать анализы в платной клинике
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"В больнице нет реактивов": Медики ЦГБ Бердска отправили пациентов сдавать анализы в платной клинике

11:57:554/14/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Сообщение об этом прислала бердчанка Юлия. "Курьер. Среда. Бердск"! проверил, так ли это.

Перебои с реактивами в лаборатории ЦГБ Бердска закончились
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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Чтобы правильно поставить диагноз больному, необходимо оценить состояние его организма. Анализ крови помогает определить болезнь. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло сообщение от бердчанки Юлии: - 13 апреля в бердской больнице нам сказали, что перестали делать анализы, идите в платную, в больнице нет реактивов. В платной лаборатории очень дорого. Как быть?

Сегодня, 14 апреля, мы убедились, что биохимический анализ крови проводится в лаборатории ЦГБ Бердска.

- Были перебои с реактивами, сейчас нормализовалась ситуация. Когда есть деньги, всё закупается. Наверное, были перебои с деньгами, - рассказали в лаборатории ЦГБ Бердска.

Стоит отметить, что 4 позиций в биохимическом анализе крови в платной клинике Бердска составляет 1 310 рублей.

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