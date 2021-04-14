"В больнице нет реактивов": Медики ЦГБ Бердска отправили пациентов сдавать анализы в платной клинике

Чтобы правильно поставить диагноз больному, необходимо оценить состояние его организма. Анализ крови помогает определить болезнь. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло сообщение от бердчанки Юлии: - 13 апреля в бердской больнице нам сказали, что перестали делать анализы, идите в платную, в больнице нет реактивов. В платной лаборатории очень дорого. Как быть?
Сегодня, 14 апреля, мы убедились, что биохимический анализ крови проводится в лаборатории ЦГБ Бердска.
- Были перебои с реактивами, сейчас нормализовалась ситуация. Когда есть деньги, всё закупается. Наверное, были перебои с деньгами, - рассказали в лаборатории ЦГБ Бердска.
Стоит отметить, что 4 позиций в биохимическом анализе крови в платной клинике Бердска составляет 1 310 рублей.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.