Вакцина «ЭпиВакКорона» впервые в 2021 году поступила в Новосибирскую область. Доз хватит на 2 430 сибиряков
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Вакцина «ЭпиВакКорона» впервые в 2021 году поступила в Новосибирскую область. Доз хватит на 2 430 сибиряков

12:45:004/14/2021Фото: pixabay.com
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В регион также поступили 9 300 доз препарата «Спутник V».

шприц вакцина
Первая в этом году партия «ЭпиВакКороны» поступила в регион
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Две новых партии вакцины против коронавируса поступили в регион накануне – 9 300 доз препарата «Спутник V», а также вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве, достаточном для полного курса иммунизации 2 430 человек.

Впервые однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в регион в этом году. Она предназначается для вакцинирования жителей из отдалённых населенных пунктов, поскольку не требует особых условий при транспортировке и хранении. Также однокомпонентный препарат предусматривает двукратное введение с интервалом 14-21 день.

По общим данным, в результате массовой вакцинации новосибирцы получили 181 592 дозы вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Помимо этого в регионе действует 76 пунктов, где можно бесплатно поставить прививку с препаратом против коронавируса. В основном такие пункты находятся во всех взрослых поликлиниках по всей Новосибирской области.

Коме того, впервые прививочный пункт открыли 5 апреля на 4 этаже торгового центра «Сан-Сити». При этом вакцинацию еще проводят выездные медицинские бригады, в частности 39 машин.

На 13 апреля прививку против коронавирусной инфекции сделали 142 514 жителей Новосибирской области, из них полный курс вакцинации прошли 90 107 человек.

На процедуру можно записаться через госуслуги или по телефону Call-центра выбранной поликлиники, а также по телефону 124 Единой регистратуры.

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пандемиякоронавирусCOVID-19ЭпиВакКорона вакцина
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