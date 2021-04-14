Как КБУ Бердска восстанавливает дороги и дворы после аварийных работ. Смотрите на грязевое месиво

Ремонтные работы на теплотрассах КБУ проводит круглый год. Никто не застрахован от аварий. Теплосети Бердска требуют определенного героизма при ремонте, прорывы случаются в морозы и проливной дождь. Порой ремонтной бригаде приходится работать в экстремальных условиях. После ликвидации аварии остаются траншеи и поврежденные дороги. Если проезжую часть относительно оперативно КБУ ремонтирует, то внутриквартальные пешеходные тротуары остаются заброшенными на долгие годы. Особенно это стало ярко видно, когда стали благоустраивать дворы по программе «Комфортная среда».
Так, во дворе дома по адресу Карла Маркса, 22а после ликвидации аварии остались рвы и полупровалившийся колодец. Пешеходную дорожку разворотила колесами тяжелая ассмашина. Здесь вчера ходили люди, сегодня грязное месиво. Рядом детская площадка — страшно выпускать детей, колодец выглядит ненадежно, вдруг обвалится?
- Неужели нельзя было аккуратно заехать, знают же, что тяжелая машина, самим же восстанавливать? Разве сложно делать всё с умом. Я позвонила в УК, в КБУ, никому ничего не интересно,- рассказывает Светлана Владимировна, старшая дома по улице Карла Маркса, 22а.
На улице Горького прямо на пешеходном переходе возле остановки дачного автобуса несколько лет назад КБУ ликвидировал аварию на водоводе. Наверное, уже пять лет прошло как люди, переходя по пешеходному переходу улицу Горького, попадают в непролазную грязь. Раньше здесь была заасфальтированная дорожка. При переходе улицы Горького люди вынуждены сходить с пешеходного перехода и идти по проезжей части, поскольку выход с перехода приводит в грязевую кашу. А здесь ходят дети в школу. Улица Горького — дорога с интенсивным движением.
- Здесь приходится выбирать - или резиновые сапоги или бежишь мимо пешеходного перехода. Жаловались в КБУ, обещают сделаем в этом году. Только в каком этом? Через сто лет видимо. Возле нашего дома только сделали новые дорожки, сразу разрыли. Теперь вместо асфальта щебенка, - рассказывает Надежда Николаевна, жительница дома Горького, 1.
И.о. директора КБУ Бердска Александр Алексеенко рассказал 14 апреля "Курьер. Среда. Бердск", когда в городе восстановят разрушенные дороги и тротуары:
- Идет оттайка грунта, поэтому быстро восстановить благоустройство не получится. Где-то подсыпаем щебнем, где-то потихоньку восстанавливаем места разрытий из-за устранения аварий.
По его словам, каждый год КБУ составляет план благоустройства разрытых участков.
- Мы этот план начнем формировать. Ведь у нас еще при гидравлических испытаниях осенью были такие моменты (выявлялись дефекты на сетях — прим. ред.). Поэтому объем работ по восстановлению очень большой. И мы будем принимать план только к концу мая. К этому времени у нас родится документ, который называется «План восстановления благоустройства», который включает в том числе ремонт асфальтобетонного покрытия. Мы формируем эти участки и отдаем на подпись в администрацию Бердска — совместно отрабатываем, исходя из наших возможностей и видения администрации, - констатировал Алексеенко.
Но сейчас бердским коммунальщикам стало сложнее оперативно ремонтировать дороги. По новым правилам недостаточно согласования с местным управлением ЖКХ схемы объезда при восстановлении проезжей части. Теперь необходимо согласовывать это с областной ГИБДД.
- Мы не можем оперативно приступить к ликвидации аварий или обвалов в связи с тем, что вынуждены согласовывать схему движения автотранспорта, - пояснил и. о. директора КБУ, подчеркнув, что в противном случае придется платить штрафы. - Госавтоинспекция пишет замечания — не там знак поставили или дополнительные знаки надо поставить. Пока составляем схему, время уходит, - прокомментировал Александр Алексеенко.
Он отметил, что план обязательно корректируется в зависимости от текущей ситуации. Но в конце мая в любом случае план готов. А в июне КБУ уже начинает активно благоустраивать разрытые из-за коммунальных аварий городские территории. В перечень работ входит, по его словам, и восстановление поврежденных детских площадок.
Но аварии на коммуникациях происходят фактически в режиме нон-стоп.
- Сейчас будем раскапывать на ул. Ленина, 96. Будем там менять часть трубы. Потом тоже будет восстановление благоустройства. Щебенка у нас есть. Где провалы оттаивают, подсыпаем. Вчера, например, на ул. Новой у дома 67 отсыпали. У садика №24 будем вскрывать провал и смотреть — подсыпать или ремонтировать. Работы однозначно ведутся, - заключил Алексеенко.
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