Плюшка убила туристку в Шерегеше

52-летняя женщина смертельно разбилась катаясь на плюшке в Шерегеше.
Как стало известно, происшествие случилось 13 апреля на горе Зеленой в Шерегеше. После сообщения в 10:50 о травмировании женщины на место приехала бригада скорой помощи, которая тут же отвезла ее в отделение реанимации, где она и скончалась.
-Женщина (1969 г. р.), катаясь на плюшке в не предназначенном для этого месте врезалась в здание, получила травмы, несовместимые с жизнью, - сообщают в администрации Таштагольского района.
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