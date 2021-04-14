Феназепам отказываются продавать в аптеках России

Аптеки стали отказываться реализовывать у себя феназепам. На это значительно повлияли новые ужесточённые правила в России по продаже препарата. Феназепам является транквилизатором, оказывающим противосудорожное, противотревожное, седативное и миорелаксирующее действие. Теперь возможность приобрести препарат значительно сократилась до десяти аптек по всей России, как сообщают "Ведомости". Поскольку, министерство внесло препарат в в список сильнодействующих средств, а также в перечень подлежащих предметно-количественному учету. Это означает, что аптека может в любой момент быть подвергнута проверке, для пересчета реализованных продаж товара.
Помимо этого, феназепам является психотропным веществом входящим в Конвенцию ООН. Препарат может реализовываться только из аптеки, у которой есть лицензия на продажу. Чтобы приобрести подобную лицензию, нужно иметь отдельное помещение со специальным оборудованием. Помимо этого, необходимо установить сигнализацию и охрану Росгвардии. Для многих аптек это является лишним, поэтому они отказываются дальше взаимодействовать с этим препаратом. Таким образом, если раньше феназепам можно было найти почти в каждой аптеке, то теперь это довольно сложная задача. Теперь только в пяти процентах аптек, препарат присутствует и реализовывается по всем параметрам. Помимо прочего, его нельзя заказать онлайн, из-за запрета на продажу рецепта дистанционно.
По сообщению директора СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктории Пресняковой, теперь аптеки активно оформляют возвраты и отказываются от новых закупок партий. Но, многие дистрибьюторы не хотят принимать лекарство назад. Что стало серьёзной проблемой. Одна из фирм аргументирует это тем, что у них просто нет нужных помещений для хранения препарата. Это поставило аптеки в неразрешимую ситуацию. Когда невозможно как продать, так и реализовать товар.
- Часть объемов феназепама мы возвращаем поставщикам, часть списываем — это касается аптек, где феназепам остался в незначительных объемах, — рассказал гендиректор «Риглы» Александр Филиппов.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.