Феназепам отказываются продавать в аптеках России
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Феназепам отказываются продавать в аптеках России

3:17:214/14/2021Фото: pixabay.com
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Феназепам является транквилизатором, оказывающим противосудорожное, противотревожное, седативное и миорелаксирующее действие.

Российские аптеки начали отказываться продавать феназепам

Аптеки стали отказываться реализовывать у себя феназепам. На это значительно повлияли новые ужесточённые правила в России по продаже препарата. Феназепам является транквилизатором, оказывающим противосудорожное, противотревожное, седативное и миорелаксирующее действие. Теперь возможность приобрести препарат значительно сократилась до десяти аптек по всей России, как сообщают "Ведомости". Поскольку, министерство внесло препарат в в список сильнодействующих средств, а также в перечень подлежащих предметно-количественному учету. Это означает, что аптека может в любой момент быть подвергнута проверке, для пересчета реализованных продаж товара.

Помимо этого, феназепам является психотропным веществом входящим в Конвенцию ООН.  Препарат может реализовываться только из аптеки, у которой есть лицензия на продажу. Чтобы приобрести подобную лицензию, нужно иметь отдельное помещение со специальным оборудованием. Помимо этого, необходимо установить сигнализацию и охрану Росгвардии. Для многих аптек это является лишним, поэтому они отказываются дальше взаимодействовать с этим препаратом. Таким образом, если раньше феназепам можно было найти почти в каждой аптеке, то теперь это довольно сложная задача. Теперь только в пяти процентах аптек, препарат присутствует и реализовывается по всем параметрам. Помимо прочего, его нельзя заказать онлайн, из-за запрета на продажу рецепта дистанционно.

По сообщению директора СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктории Пресняковой, теперь аптеки активно оформляют возвраты и отказываются от новых закупок партий. Но, многие дистрибьюторы не хотят принимать лекарство назад. Что стало серьёзной проблемой. Одна из фирм аргументирует это тем, что у них просто нет нужных помещений для хранения препарата. Это поставило аптеки в неразрешимую ситуацию. Когда невозможно как продать, так и реализовать товар.

- Часть объемов феназепама мы возвращаем поставщикам, часть списываем — это касается аптек, где феназепам остался в незначительных объемах, — рассказал гендиректор «Риглы» Александр Филиппов.


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Где теперь покупать феназепам?

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