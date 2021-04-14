15 апреля - День экологических знаний-2021 открытки самые добрые и поздравления в стихах
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15 апреля - День экологических знаний-2021 открытки самые добрые и поздравления в стихах

8:15:174/14/2021Фото: bipbap
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Человечество постоянно безжалостно вредит природе, словно безумец, разрушая среду обитания — единственно возможную для себя.

С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года
С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года

15 апреля отмечается жизненно важный праздник для самой Земли — День экологических знаний. Призыв Конференции ООН в этот день 1992 года нацелил все правительства качественно улучшить всеобщее экологическое образование. Человечество постоянно безжалостно вредит природе, словно безумец, разрушая среду обитания — единственно возможную для себя.

15 апреля 1996 года стало стартом всероссийского движения «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности». Люди высаживают зеленые насаждения, расчищаются водоемы, обустраиваются родники.

С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года
С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года

Экологических проблем у нас хватает,
Наверно, в мире это каждый знает!
А потому нам нужно чаще вспоминать
О том, что Дом нельзя свой загрязнять!
Должны мы отыскать скорей решения,
Чтоб Землю защитить от загрязнения,
Планету нужно содержать нам в чистоте,
Чтоб прикоснуться, наконец, к своей мечте,
Представьте: чистый воздух, нету сора,
Вокруг кристальные моря, реки, озера!
И не страдают ни животные, ни люди!
Надеюсь, что когда-то так и будет!

С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года
С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года

Должны планету в чистоте
Всегда мы, люди, содержать!
Иначе, знайте, быть беде,
Коль будем дом свой разрушать!

Давайте лес, зверей беречь,
Не будем сор бросать по ноги!
Игра, поверьте, стоит свеч,
Ведь к жизни нет другой дороги!

Экологической культуре
Учитесь, люди, мой совет!
Иначе на своей же шкуре
Мы испытаем сотни бед!

С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года
С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года

Сегодня отмечается День Экологических знаний. Это важная дата, которая напоминает нам про необходимость помнить о планете, на которой мы живем, и заботиться о том, чтоб она оставалась пригодной для этого. День, когда нам следует помнить о загрязнении воздуха, воды и почвы. Пусть же этот день не пройдет зря.

С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года
С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

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