15 апреля - День экологических знаний-2021 открытки самые добрые и поздравления в стихах

15 апреля отмечается жизненно важный праздник для самой Земли — День экологических знаний. Призыв Конференции ООН в этот день 1992 года нацелил все правительства качественно улучшить всеобщее экологическое образование. Человечество постоянно безжалостно вредит природе, словно безумец, разрушая среду обитания — единственно возможную для себя.
15 апреля 1996 года стало стартом всероссийского движения «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности». Люди высаживают зеленые насаждения, расчищаются водоемы, обустраиваются родники.
Экологических проблем у нас хватает,
Наверно, в мире это каждый знает!
А потому нам нужно чаще вспоминать
О том, что Дом нельзя свой загрязнять!
Должны мы отыскать скорей решения,
Чтоб Землю защитить от загрязнения,
Планету нужно содержать нам в чистоте,
Чтоб прикоснуться, наконец, к своей мечте,
Представьте: чистый воздух, нету сора,
Вокруг кристальные моря, реки, озера!
И не страдают ни животные, ни люди!
Надеюсь, что когда-то так и будет!
Должны планету в чистоте
Всегда мы, люди, содержать!
Иначе, знайте, быть беде,
Коль будем дом свой разрушать!
Давайте лес, зверей беречь,
Не будем сор бросать по ноги!
Игра, поверьте, стоит свеч,
Ведь к жизни нет другой дороги!
Экологической культуре
Учитесь, люди, мой совет!
Иначе на своей же шкуре
Мы испытаем сотни бед!
Сегодня отмечается День Экологических знаний. Это важная дата, которая напоминает нам про необходимость помнить о планете, на которой мы живем, и заботиться о том, чтоб она оставалась пригодной для этого. День, когда нам следует помнить о загрязнении воздуха, воды и почвы. Пусть же этот день не пройдет зря.
Источник: pozdravok