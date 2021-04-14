На Международный день культуры 15 апреля: невероятные открытки и чудные поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На Международный день культуры 15 апреля: невероятные открытки и чудные поздравления

9:40:164/14/2021Фото: otkritkiok
0

Красивые открытки и яркие поздравления с праздником для ваших друзей и родных.

С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года
С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года

Каждый год 15 апреля отмечается Международный день культуры, чтобы каждый человек мог почувствовать и увидеть всё прекрасное этого мира, проникнуться культурой истории и современности, а также внести свою лепту.

 

Этот праздник почти во всех странах отмечают соответственно: яркие торжественные концерты, великолепные выставки национальных культур, собрания, лекции и конференции на увлекательные и актуальные культурные темы, вечера классической и современной музыки, а также поэзии, театральные и танцевальные представления, различные показы и многое другое. Традицией праздника является поднятие Знамени Мира и поздравления всех работников культурной сферы.

С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года
С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года

Культура — это дивный свет,
Она сияет, как алмазы!
Пускай же наш культуры цвет
Всегда несет культуру в массы!

Желаю я, чтобы духовно
Был развит наш простой народ!
А культработник, безусловно,
Людей к культуре приведет!

С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года
С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года

Международный день культуры.
Позвольте мне поздравить вас!
Пусть свет великого искусства
Не покидает ваших глаз.

Пусть муза ходит неотступно
Всегда за вами по пятам
Признания и вдохновения
Я от души желаю вам.

С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года
С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года

С Международным днем культуры поздравляю!
Прекрасно, вдохновенно это торжество.
Тебе всех благ и радости желаю,
Пусть будет на душе твоей светло.

Желаю я тебе добра и процветанья,
Делам пускай сопутствует успех.
Пусть исполняются заветные желанья,
И наполняет сердце яркий смех.

С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года
С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
стихисмспоздравленияпраздникиоткрыткимеждународный день культуры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кого вы поздравите первым?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    8-летняя девочка вытащила из озера провалившуюся под лед подругу под Новосибирском
    9:42:59 4/14/2021
    8-летняя девочка вытащила из озера провалившуюся под лед подругу под Новосибирском
    На Международный день культуры 15 апреля: невероятные открытки и чудные поздравления
    9:40:16 4/14/2021
    На Международный день культуры 15 апреля: невероятные открытки и чудные поздравления
    14 апреля – первый день звездопада Лириды: как загадать желание и в каких регионах России его увидят
    9:20:55 4/14/2021
    14 апреля – первый день звездопада Лириды: как загадать желание и в каких регионах России его увидят
    Скончался актер и телеведущий Олег Марусев
    9:14:03 4/14/2021
    Скончался актер и телеведущий Олег Марусев
    Пенсионерка перепутала автобусы и осталась без ноги
    8:57:07 4/14/2021
    Пенсионерка перепутала автобусы и осталась без ноги
    Календарь благоприятных и неблагоприятных дней на вторую половину апреля 2021: на начало любого дела
    8:20:23 4/14/2021
    Календарь благоприятных и неблагоприятных дней на вторую половину апреля 2021: на начало любого дела
    15 апреля - День экологических знаний-2021 открытки самые добрые и поздравления в стихах
    8:15:17 4/14/2021
    15 апреля - День экологических знаний-2021 открытки самые добрые и поздравления в стихах
    Многодетным дали возможность потратить 450 тыс. рубле на покупку недостроенного дома или взнос в ЖСК
    8:05:02 4/14/2021
    Многодетным дали возможность потратить 450 тыс. рубле на покупку недостроенного дома или взнос в ЖСК
    БердскЗакрытые из-за коронавируса классы и новых заразившихся посчитали за сутки на 14 апреля в Бердске
    7:23:18 4/14/2021
    Закрытые из-за коронавируса классы и новых заразившихся посчитали за сутки на 14 апреля в Бердске
    Календарь стрижки и окрашивания волос на май 2021 года
    7:20:30 4/14/2021
    Календарь стрижки и окрашивания волос на май 2021 года