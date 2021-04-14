На Международный день культуры 15 апреля: невероятные открытки и чудные поздравления

Каждый год 15 апреля отмечается Международный день культуры, чтобы каждый человек мог почувствовать и увидеть всё прекрасное этого мира, проникнуться культурой истории и современности, а также внести свою лепту.
Этот праздник почти во всех странах отмечают соответственно: яркие торжественные концерты, великолепные выставки национальных культур, собрания, лекции и конференции на увлекательные и актуальные культурные темы, вечера классической и современной музыки, а также поэзии, театральные и танцевальные представления, различные показы и многое другое. Традицией праздника является поднятие Знамени Мира и поздравления всех работников культурной сферы.
Культура — это дивный свет,
Она сияет, как алмазы!
Пускай же наш культуры цвет
Всегда несет культуру в массы!
Желаю я, чтобы духовно
Был развит наш простой народ!
А культработник, безусловно,
Людей к культуре приведет!
Международный день культуры.
Позвольте мне поздравить вас!
Пусть свет великого искусства
Не покидает ваших глаз.
Пусть муза ходит неотступно
Всегда за вами по пятам
Признания и вдохновения
Я от души желаю вам.
С Международным днем культуры поздравляю!
Прекрасно, вдохновенно это торжество.
Тебе всех благ и радости желаю,
Пусть будет на душе твоей светло.
Желаю я тебе добра и процветанья,
Делам пускай сопутствует успех.
Пусть исполняются заветные желанья,
И наполняет сердце яркий смех.
Источник: pozdravok