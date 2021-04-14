Есть ли столпотворение на вакцинацию в Бердске: реальные отзывы желающих привиться от коронавируса в ЦГБ. Показываем

Продолжается вакцинация против коронавируса в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» посмотрел 13 апреля, что происходит в пункте вакцинации в поликлинике на улице Пушкина, 172. По ступеням поликлиники навстречу мне спускаются две женщины пенсионного возраста. Одна рассказывает что-то явно веселое, вторая улыбается.
- Вы делали прививку? Много людей? - Да, мы привились. Нас пригласили по телефону, очереди нет. - Долго ждали приглашения после того, как записались? - Ждали пока привезут вакцину, около двух недель. - Как себя чувствуете? - Да замечательно. Посидели полчаса после прививки в поликлинике, всё хорошо.
Возле регистратуры супружеская пара записывается на прививку. Регистратор предупреждает, что пригласит их на прививку, позвонив по телефону, примерно через две недели.
В колл-центре, где обзванивают записавшихся и приглашают их на вкцинацию, Марина Анатольевна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в связи с тем, что не было вакцины, возникло ожидание приглашения на прививку.
- Сегодня мы вакцинируем тех, кто записался 25-26 марта. Сейчас вакцина есть, мы работаем. Люди относятся к ожиданию с пониманием. Мы тоже идем навстречу. Если кому-то по работе срочно нужна прививка, мы делаем в день обращения. Вот на вахту улетал мужчина, сделали ему сразу, был случай для выезда заграницу требовалась прививка. Конечно, стараемся, чтобы люди не пострадали. Обзваниваем и приглашаем в день более ста человек, - рассказала Марина Анатольевна.
В регистратуру очереди нет. Перед прививкой обязательно принимает терапевт. Возле кабинета терапевта шесть человек. Врач-терапевт Лидия Савченко рассказывает, что осложнений после вакцинации не было. Люди приходят здоровые, ответственно относятся к прививке и своему здоровью.
- Работаем. Все спокойно и хорошо, - говорит Лидия Григорьевна.
Из прививочного кабинета выходит мужчина.
- Обычный укол, больше ничего не почувствовал. Сказали ещё немножко посидеть и можно идти домой, - отвечает он на вопрос "Курьер. Среда. Бердск".
Вакцинация производится вакциной Гам-КОВИД-Вак - «Спутник V». Мобильных бригад для вакцинации на дому в ЦГБ Бердска нет, по крайней мере о том, что можно вызвать бригаду для вакцинации на дому в поликлинике на Пушкина, 172 не слышали. Телефон колл-центра для записи на вакцинацию в Бердске 8-(38341) 5- 57-30.
При это правительство Новосибирской области сообщает, что в регионе мобильные бригады медиков выезжают на дом к пожилым и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, чтобы сделать им прививку от коронавируса. Сформировано 39 таких мобильных бригад. Все они вакцинируют не только коллективы на предприятиях, но и выезжают на дом к тем, кто не может сам прийти в прививочный кабинет.
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