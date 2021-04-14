Как выбрать сканер штрихкодов

Чтобы определиться с подходящим считывающим прибором, нужно учитывать специфику предлагаемых товаров и изучить модели сканеров.
Типы сканеровСканеры штрихкодов, представленные на сайте https://itscan.ru/catalog/skanery-shtrih-koda, разделяют по:
- типу считывающего элемента;
- особенностям считывания кодов;
- принципу использования.
Светодиодные и лазерные сканеры
Светодиодные и лазерныеРазделение этой классификации происходит по типу считывающего элемента. Светодиодные устройства считывают информацию с двумерных и одномерных кодов с помощью специального сенсорного светодиода. Лазерные сканеры считывают штрихкоды на дальних расстояниях, что ускоряет процесс получения закодированной информации.
Стационарные сканеры монтируются в рабочий стол кассира или на конвейер под определенным углом для корректной работы лазерного считывателя. Это увеличивает затраты на установку оборудования, но гарантирует точное взаимодействие с товароучетными системами.
Портативный сканер
Основные критерии выбораПеред покупкой сканера обратите внимание на:
- Нужное расстояние считывания.
- Тип используемой маркировки товара.
- Габариты модели.
- Трафик покупателей.
- Ассортимент товара.