Как выбрать сканер штрихкодов
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Как выбрать сканер штрихкодов

3:01:234/14/2021
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С расширением сфер торговли увеличивается ассортимент сканеров, что осложняет выбор подходящего оборудования для оптимизации работы кассира, складских помещений.

Чтобы определиться с подходящим считывающим прибором, нужно учитывать специфику предлагаемых товаров и изучить модели сканеров.

Типы сканеров

Сканеры штрихкодов, представленные на сайте https://itscan.ru/catalog/skanery-shtrih-koda, разделяют по:
  • типу считывающего элемента;
  • особенностям считывания кодов;
  • принципу использования.
У каждого вида есть определенные особенности, при изучении которых можно понять, какой сканер подойдет для успешной работы компании.

сканер Светодиодные и лазерные сканеры

Светодиодные и лазерные

Разделение этой классификации происходит по типу считывающего элемента. Светодиодные устройства считывают информацию с двумерных и одномерных кодов с помощью специального сенсорного светодиода. Лазерные сканеры считывают штрихкоды на дальних расстояниях, что ускоряет процесс получения закодированной информации.

Стационарные сканеры монтируются в рабочий стол кассира или на конвейер под определенным углом для корректной работы лазерного считывателя. Это увеличивает затраты на установку оборудования, но гарантирует точное взаимодействие с товароучетными системами.

сканер Портативный сканер

Основные критерии выбора

Перед покупкой сканера обратите внимание на:
  1. Нужное расстояние считывания.
  2. Тип используемой маркировки товара.
  3. Габариты модели.
  4. Трафик покупателей.
  5. Ассортимент товара.
Ручной портативный 2D сканер подойдет как для небольшого торгового зала с проходимостью менее 100 человек в день, так и для сети магазинов обуви, одежды и т. д. Прибор подключается к устройству, которое ведет учет товара на складе, отправляет данные о продаже в ОФД. Встраиваемые модели подойдут для предприятий с кассовыми боксами и большим потоком посетителей. Купить оригинальные считыватели можно на сайте https://itscan.ru.

О качестве товара

Некачественный прибор приводит к массе проблем, которые усложняют работу сотрудников торговой точки. Кроме быстрой поломки и частых зависаний, неоригинальные модели не поддерживают русскоязычные торговые системы. Нужна перепрошивка считывателя или установка другого ПО, что приносит дополнительные затраты.

Важно приобретать оборудование у официального поставщика. Проверенные продавцы предоставляют гарантии и сертификаты на товар, которые подтверждают надежность предлагаемого оборудования.
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сканер штрихкодов
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