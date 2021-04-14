Лодки GLADIATOR: лучший выбор для любителей рыбалки и не только

Разновидности лодокНадувные лодки Гладиатор — альтернатива обычным плавсредствам с жестким каркасом. Сегодня существует множество разных моделей, но условно их можно разделить на такие группы:
- Гребные. Предназначены для прогулок на небольшие расстояния и спокойной рыбалки. Модель приходит в движения с помощью весел. Такие шлюпки рассчитаны на компанию из 2-4 человек.
- С мотором. В конструкции плавсредств есть транец, на котором устанавливается двигатель. Эти модели более мощные, способны преодолевать большие расстояния за короткий промежуток времени и оптимальны для продолжительного пребывания на воде.
- С жестким RIB-днищем. Сочетают прочность конструкции и хорошую плавучесть. Могут оснащаться мощными двигателями и топливными баками.
- С тентом и складным или жестким дном. Один из лучших вариантов для рыбалки. Они защищают от неблагоприятных погодных условий и удобны при перевозке в машине.
Возможные проблемы качестваНе менее важным критерием при выборе будет материал, из которого лодка сделана. Надувные модели часто производят из резины или ПВХ. Такие материалы требуют особого условия хранения. Они могут слипаться, слеживаться и склонны к появлению трещин. К тому же плавательное средство со временем может потребовать профессионального обслуживания.
Чтобы не столкнуться с такими проблемами перед покупкой, стоит проверить швы на пропуск воздуха еще в магазине или попросить гарантию продавца. Поможет избежать проблем и покупка лодок у официальных представителей и проверенных компаний.
Что нужно знатьСовременные лодки GLADIATOR
Обратить внимание также необходимо на:
- Качество швов. Независимо от способа стыковки (внахлест, встык, с помощью ультразвука) важно, чтобы швы были ровные и не допускали утечки воздуха.
- Тип дна. Простые гребные лодки легкие и имеют высокие ходовые характеристики. Шлюпки со складным или жестким днищем тяжелее, но более устойчивы на воде и маневренны. Такая конструкция также снижает риск появления проколов.
- Количество баллонов — отсеков с воздухом. Чем их больше, тем выше шанс, что транспортное средство сохранит плавучесть в случае прокола.