Евгений Плющенко вышел на прогулку с 6-меясчным Арсением. Смотрите видео счастливого папы
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Евгений Плющенко вышел на прогулку с 6-меясчным Арсением. Смотрите видео счастливого папы

4:01:454/14/2021Фото: plushenkoofficial
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Известный фигурист умилил поклонников новым видео прогулки папы с младшим сыном.

Евгений Плющенко с сыном Арсением
Евгений Плющенко поделился в инстаграме видео, на котором он гуляет с младшим сыном. Второму сыну Евгения — Арсению - недавно исполнилось 6 месяцев. Звездный родитель гуляет с малышом во дворе своего дома. Поклонники засыпали восторженными комментариями страничку своего кумира. В числе званий, которыми наградили любимого фигуриста - «отец года» и «лучший папочка». Восторженные фолловеры высказали желание поскорее увидеть лицо Арсения и восторглись милому общению папы с сыном на природе. 25 сентября 2021 года у Евгения Плющенко и Яны Рудковской появился второй совместный ребенок. Арсений появился на свет при помощи суррогатной матери. Теперь звездная пара думает еще расширить состав своей семьи.
 
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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

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прогулкафигуристпапочка
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Сколько детей заведут Плющенко с Рудковской?

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