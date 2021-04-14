Евгений Плющенко вышел на прогулку с 6-меясчным Арсением. Смотрите видео счастливого папы

Евгений Плющенко поделился в инстаграме видео, на котором он гуляет с младшим сыном. Второму сыну Евгения — Арсению - недавно исполнилось 6 месяцев. Звездный родитель гуляет с малышом во дворе своего дома. Поклонники засыпали восторженными комментариями страничку своего кумира. В числе званий, которыми наградили любимого фигуриста - «отец года» и «лучший папочка». Восторженные фолловеры высказали желание поскорее увидеть лицо Арсения и восторглись милому общению папы с сыном на природе. 25 сентября 2021 года у Евгения Плющенко и Яны Рудковской появился второй совместный ребенок. Арсений появился на свет при помощи суррогатной матери. Теперь звездная пара думает еще расширить состав своей семьи.
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