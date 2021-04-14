Дата Соборования в апреле 2021 года в главном храме Бердска: значение Великого Таинства и что с собой брать в церковь
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дата Соборования в апреле 2021 года в главном храме Бердска: значение Великого Таинства и что с собой брать в церковь

6:20:014/14/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Суть Соборования заключатся в избавлении страждущего от душевных и телесных страданий и недугов, достигаемое путем оставления грехов. Тех, о которых человек уже забыл.

объявление
Соборование состоится в Преображенском соборе

18 апреля 2021 года в 14.00 все верующие жители города Бердска могут пройти Таинство Соборования в Преображенском соборе.

Официальное название этого церковного обряда  - Елеосвящение. Его суть заключатся в избавлении от душевных и телесных страданий и недугов, достигаемое путем оставления грехов. Тех, о которых человек уже забыл. Это таинство можно проходить ежегодно.

Название Соборование произошло от слова собор, потому что для совершения этого таинства собираются несколько священников.

Во время Соборования читаются молитвы, обращенные к Господу с просьбой избавить человека от грехов, и исцелить его тело от недугов. Чтобы Соборование возымело свое действие, недостаточно просто поприсутствовать на нем. Человек должен сам искренне раскаиваться в своих грехах и дать обещание жить по заповедям Божьим.

 

Как подготовиться к соборованию


Особой подготовки к Соборованию не требуется, но все же некое понимание происходящего и правильный душевный настрой у человека должны быть.

Подготовку стоит начать с чтения акафистов. При помощи них разум человека очищается от посторонних мыслей и позволяет ему сосредоточиться на очищении души. Душа подготовленная должна верить в то, что делает священник. Акафисты читаются Иисусу, Деве Марии и страждущим святым.

Желательно пройти таинство исповеди и покаяться в тех грехах, которые тяготят вашу душу. Так результат от Соборования будет более быстрым. Но священники говорят, что исповедаться - не обязательное условие. Решать только вам.

За несколько дней до Соборования рекомендуется читать молитвы по 10-15 минут в день. Это настраивает разум на правильный лад и тоже помогает избавиться от посторонних мыслей.

С собой в храм стоит принести растительное очищенное (рафинированное масло), салфетки для удаления с кожи излишек масла и церковную свечу. Купить ее можно перед началом таинства в самом храме.

Стоит продумать вашу одежду. Она должны быть скромной, аккуратной и чистой. Легко должен расстегиваться воротник - не надевайте водолазок. Священник должен легко суметь дотянуться до кожи в верхней части вашей груди для помазания. Не надевайте дорогую одежду - она может оказаться испачканной маслом. Напоминаем, что для мужчин недопустимы рубашки с коротким рукавом и головные уборы, женщинам нельзя одеваться вызывающе, голова должна быть покрыта.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
подготовкакак пройтиСоборованиеотпущение грехов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы проходили Таинство Соборования?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЗакрытые из-за коронавируса классы и новых заразившихся посчитали за сутки на 14 апреля в Бердске
    7:23:18 4/14/2021
    Закрытые из-за коронавируса классы и новых заразившихся посчитали за сутки на 14 апреля в Бердске
    Календарь стрижки и окрашивания волос на май 2021 года
    7:20:30 4/14/2021
    Календарь стрижки и окрашивания волос на май 2021 года
    Руководителя СК вернули после служебной проверки в рабочий кабинет в Новосибирской области
    7:01:51 4/14/2021
    Руководителя СК вернули после служебной проверки в рабочий кабинет в Новосибирской области
    Третьего ребенка родили Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
    6:39:49 4/14/2021
    Третьего ребенка родили Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
    БердскДата Соборования в апреле 2021 года в главном храме Бердска: значение Великого Таинства и что с собой брать в церковь
    6:20:01 4/14/2021
    Дата Соборования в апреле 2021 года в главном храме Бердска: значение Великого Таинства и что с собой брать в церковь
    БердскИнженер с БЭМЗа написал на льду Обского моря километровыми буквами "Гагарин 60" под Бердском
    6:18:30 4/14/2021
    Инженер с БЭМЗа написал на льду Обского моря километровыми буквами "Гагарин 60" под Бердском
    На новые санкции Россия обязательно ответит, заявили послу США
    5:36:09 4/14/2021
    На новые санкции Россия обязательно ответит, заявили послу США
    Путин поставил вторую прививку от коронавируса
    5:33:49 4/14/2021
    Путин поставил вторую прививку от коронавируса
    Lexus показал новенький ES на крошечном видео
    5:21:30 4/14/2021
    Lexus показал новенький ES на крошечном видео
    Календарь здоровья по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021 года
    5:20:28 4/14/2021
    Календарь здоровья по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021 года