Дата Соборования в апреле 2021 года в главном храме Бердска: значение Великого Таинства и что с собой брать в церковь

18 апреля 2021 года в 14.00 все верующие жители города Бердска могут пройти Таинство Соборования в Преображенском соборе.Официальное название этого церковного обряда - Елеосвящение. Его суть заключатся в избавлении от душевных и телесных страданий и недугов, достигаемое путем оставления грехов. Тех, о которых человек уже забыл. Это таинство можно проходить ежегодно.
Название Соборование произошло от слова собор, потому что для совершения этого таинства собираются несколько священников.
Во время Соборования читаются молитвы, обращенные к Господу с просьбой избавить человека от грехов, и исцелить его тело от недугов. Чтобы Соборование возымело свое действие, недостаточно просто поприсутствовать на нем. Человек должен сам искренне раскаиваться в своих грехах и дать обещание жить по заповедям Божьим.
Как подготовиться к соборованию
Особой подготовки к Соборованию не требуется, но все же некое понимание происходящего и правильный душевный настрой у человека должны быть.
Подготовку стоит начать с чтения акафистов. При помощи них разум человека очищается от посторонних мыслей и позволяет ему сосредоточиться на очищении души. Душа подготовленная должна верить в то, что делает священник. Акафисты читаются Иисусу, Деве Марии и страждущим святым.
Желательно пройти таинство исповеди и покаяться в тех грехах, которые тяготят вашу душу. Так результат от Соборования будет более быстрым. Но священники говорят, что исповедаться - не обязательное условие. Решать только вам.
За несколько дней до Соборования рекомендуется читать молитвы по 10-15 минут в день. Это настраивает разум на правильный лад и тоже помогает избавиться от посторонних мыслей.
С собой в храм стоит принести растительное очищенное (рафинированное масло), салфетки для удаления с кожи излишек масла и церковную свечу. Купить ее можно перед началом таинства в самом храме.
Стоит продумать вашу одежду. Она должны быть скромной, аккуратной и чистой. Легко должен расстегиваться воротник - не надевайте водолазок. Священник должен легко суметь дотянуться до кожи в верхней части вашей груди для помазания. Не надевайте дорогую одежду - она может оказаться испачканной маслом. Напоминаем, что для мужчин недопустимы рубашки с коротким рукавом и головные уборы, женщинам нельзя одеваться вызывающе, голова должна быть покрыта.