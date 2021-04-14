Инженер с БЭМЗа написал на льду Обского моря километровыми буквами "Гагарин 60" под Бердском

Владимир Головин из Бердска написал лыжами на льду Обского мор "Гагарин 60" в ознаменование юбилея первого полета человека в космос. Бывший инженер Бердского электромеханического завода (предприятие относится к космической отрасли) прошел на лыжах по GPS-навигатору, что чтобы на снегу появилась надпись.
Как сообщают "Бердские новости", ветеран БЭМЗа хотел пройти на лыжах 60 км, но получилось только 38. Заодно и новые технологии использовал. — Навигатор ловит нахождение спутников и определяет точку, в которой я нахожусь. Я двигаюсь дальше, навигатор пишет эти точки, и получается так называемый трек. Вот я и решил сделать надпись в честь Дня космонавтики. В лесу такую картину не нарисуешь, а чистое пространство Обского моря очень даже подходит. Вышел со стороны микрорайона, где есть низкий пляж. Закончил в районе «Чайки». Высота буквы примерно 1 км, ширина – 300-400 метров, - прокомментировал Головин "БН".
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нет и глупо, можно было на снег написать