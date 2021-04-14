Инженер с БЭМЗа написал на льду Обского моря километровыми буквами "Гагарин 60" под Бердском
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Инженер с БЭМЗа написал на льду Обского моря километровыми буквами "Гагарин 60" под Бердском

6:18:304/14/2021Фото: google.com/earth
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Владимир Головин прошел на лыжах по GPS-навигатору 38 км, что чтобы на снегу появилась надпись. 

Владимир Головин по треку в гугл картах сделал надпись "Гагарин 60"

Владимир Головин из Бердска написал лыжами на льду Обского мор "Гагарин 60" в ознаменование юбилея первого полета человека в космос. Бывший инженер Бердского электромеханического завода (предприятие относится к космической отрасли) прошел на лыжах по GPS-навигатору, что чтобы на снегу появилась надпись.

Как сообщают "Бердские новости", ветеран БЭМЗа хотел пройти на лыжах 60 км, но получилось только 38. Заодно и новые технологии использовал. — Навигатор ловит нахождение спутников и определяет точку, в которой я нахожусь. Я двигаюсь дальше, навигатор пишет эти точки, и получается так называемый трек. Вот я и решил сделать надпись в честь Дня космонавтики. В лесу такую картину не нарисуешь, а чистое пространство Обского моря очень даже подходит. Вышел со стороны микрорайона, где есть низкий пляж. Закончил в районе «Чайки». Высота буквы примерно 1 км, ширина – 300-400 метров, - прокомментировал Головин "БН".

 




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От редакции

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    Аноним, 14 апреля 2021 6:56:10
    НВР:
    нет и глупо, можно было на снег написать
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