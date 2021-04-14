Календарь благоприятных и неблагоприятных дней на вторую половину апреля 2021: на начало любого дела

15 апреля 2021: нейтральный день
Этот день не подходит для новых проектов и конструирования целей. Попытайтесь не осуществлять дела, которые вы можете отложить на другой раз без ущерба. В четвертый лунный день уже не сильно следует воздерживаться от новых дел, по сравнению с третьими сутками, уменьшить число начатых дел всё таки нужно. Внимательно отнеситесь к делам, связанным с официальными структурами и проектами. Если желаете открыть своё предприятие, то не следует его ставить на учёт в государственных учреждениях. Грандиозные дела нужно начинать в более подходящие по силе энергии дни, когда Луна поможет вам энергией.
16 апреля 2021: неблагоприятный день
Абсолютно негативный день для любых начинаний и новых дел. Все, чем бы вы ни начали заниматься сегодня, рискует дать абсолютно противоположенные результаты. Поэтому старайтесь не планировать на это время старта новых проектов и дел. Вместо этого направьте всю свою активность на планирование будущих проектов. Станьте сегодня стратегом, обдумайте все важные дела, которые вам предстоит решать в ближайшем будущем, хорошо спланируйте все свои проекты, ранжируйте задачи по первоочередности, расставьте все горшочки по полочкам и четко проясните для себя все сильные и слабые стороны любой своей затеи и идеи. Такой рациональный подход к процессам на пятый лунный день очень сильно поможет вам в дальнейшей реализации своих планов и в новых начинаниях.
17 апреля 2021: благоприятный день
Силы шестого лунного дня весьма положительны, Луна хорошо воздействует на жизнь и работу людей. Поэтому постарайтесь использовать день для старта дел и проектов. Воплощайте идеи и осуществляйте планы. В этот день будут успешны все дела. К примеру постарайтесь сесть на диету, поменять образ жизни, окружающих людей. На работе попытайтесь осуществить проекты и воплотить свои планы, напишите новые задчи и смело беритесь за дело. Уверяю вас, что большая часть задуманного исполнится. Если ощущаете, что в жизни нужны перемены, то сделайте их! Женитесь, разводитесь, меняйте место работы, разрывайте старые отношения. Любое продуманное решение будет правильным.
18 апреля 2021: благоприятный день
В этот день хорошо начинать дела, которые закончатся в этот же день. В результате вы получите хороший результат. Стремитесь не переносить дела на следующие дни, не следует начинать, то что не сможете закончить в этот день. Постарайтесь заняться мелкими делами, так как незаконченные дела или значительные проекты могут принести не самые позитивные результаты. В этот день хорошо проводить рекламную компанию и различные пиар мероприятия. Ещё желательно начать в это время лечебные мероприятия.
19 апреля 2021: благоприятный день
Восьмые лунные сутки считают хорошим и позитивным днём для всех начал. Любые дела, которым вы посвятите этот день, будут закончены, а результат вас порадует. Днём хорошо начинать проекты, продолжать старые дела, осуществлять их новой силой и энтузиазмом. День считается днём природы, поэтому значительную пользу принесут дела связанные с экологией. Если глобальные дела вас не касаются, то можете убарть территорию возле дома, посадить новые деревья и цветы. Нужно отметить, что дела нужно осуществлять с чистыми намерениями. Не затевайте корыстные дела, несущие вред окружающей среде.
20 апреля 2021: неблагоприятный день
Этот день очень тяжёлой лунной энергетики, поэтому он негативно влияет на все стороны нашей жизни. Поэтому в дявятые лунные сутки не следует начинать новые дела, браться за важные проекты и активно реализовывать задачи. Все ваши усилия не дадут положительного эффекта, а если проект действительно будет продуман, то он не будет стоить затраченных сил. Не принесёт он финансовой прибыли. В этот день нужно “залечь на дно” и заниматься простыми не важными рутинными делами. Если есть возможность затормозите деятельность. Это тот момент, когда потери от простоя меньше, чем потери в результате неудачи.
21 апреля 2021: благоприятный день
Десятые лунные сутки – день, когда следует осуществлять новые проекты и дела. После тяжёлого девятого дня месяца сегодня вы почувствуете прилив сил и энергии, вы будете бодры и позитивны. У вас будет много идей и планов, но никто не может изменить ваш настрой, заставить вас отказаться от намеченной цели. Постарайтесь начать любые дела, касающиеся стройки, вложений, науки, культуры, спорта, экологии. Сегодня благодаря энергии суток все пройдёт хорошо. Постарайтесь успеть сегодня максимальное количество дел, так как хороший старт – половина успеха. На десятые лунные сутки есть все шансы, что начинания дадут позитивный результат.
22 апреля 2021: нейтральный день
Сегодня не пытайтесь начинать дела. Не желательно начинать новые дела и вести переговоры с партнёрами, не начинайте рекламных акций. В результате все дела будут иметь отрицательный итог, результат может отличаться от ожидания. Если существует острая необходимость в запуске проекта, то нужно быть уверенным в своих силах. Постарайтесь взять проект на один день и завершить его. Стремитесь не оставлять дела с этого дня, так как они могут принести вред и выступать “якорями” тормозящими развитие. Попытайтесь спокойно заниматься обычными делами, поэтому вы сможете заметить результаты своих старых проектов.
23 апреля 2021: неблагоприятный день
12 день лунного месяца ужасен для всех начал. Проекты, начинающиеся в этот день заканчиваются очень плохо. Все начатые дела могут отрицательно закончится. Энергия Луны отрицательно влияет на начало всех проектов во всех областях от бизнеса до творчества. Не желательно начинать лечебные мероприятия. Не следует заниматься творчеством и наукой, менять сферу деятельности, совершать операции с валютой. Вся ваша деятельность даст отрицательный эффект, а силы истрачены. Постарайтесь подарить внимание своим близким. Постарайтесь оставить дела и отдохнуть.
24 апреля 2021: неблагоприятный день
Тринадцатый лунный день – просто ужасное время для любых начинаний. Что бы вы сегодня ни делали, за что бы ни брались, все будет давать обратные результаты. Дела будут продвигаться очень сложно, выматывая вас полностью. Даже для самых простых задач вам придется прилагать намного больше усилий, чем в любой другой день, а результат может полностью разочаровать. Постарайтесь сегодня отказаться от того, чтобы начинать новые проекты. По возможности отмените все запланированные поездки, не начинайте строить свою карьеру на новом месте, не занимайтесь никакими делами, связанными с наукой или искусством, не делайте дома ремонт. Ни одно дело, начатое в это период, не принесет вам ничего, кроме морального и физического истощения и расстройства. Поэтому поберегите силы и не плывите против течения.
25 апреля 2021: благоприятный день
Этот день отличный для всех начинаний. На четырнадцатые сутки лунная энергия очень сильна, поэтому у вас есть большие шансы совершить прорыв в самых сложных делах. Постарайтесь выложиться по максимуму, будьте активны и не сидите сложа руки, идите на пролом в достижении своих целей. Чем больше действий вы будете сегодня порождать вокруг себя, тем больший энергетический потом будете генерировать. Это поможет вам в самых трудных делах, придаст сил для самых сложных начинаний. Имейте в виду, что если вы проявите упорство в делах этого дня, все начатое закончится удачно. Относительно легко будут даваться те задачи, которые раньше казались неподъемными. В этот день можете активно заниматься любым бизнесом, недвижимостью, творчеством или наукой, решать финансовые вопросы или делать ремонт. Очень удачными будут новые проекты в сфере торговли. Единственное противопоказание на этот день- пребывать в состоянии безмятежного покоя и сидеть сложа руки.
26 апреля 2021: неблагоприятный день
Этот день – по-настоящему ужасное время для ваших начинаний. Все дела, которые стартуют сегодня, дадут обратные результаты. Поэтому будьте крайне осторожны при планировании своих задач на пятнадцатый день Луны. Ни в коем случае не стоит заниматься ничем важным, не принимайтесь за те проекты, которые играют ключевую роль в любой из сфер вашей жизни. Не занимайтесь бизнесом, будьте осторожны со своими финансами, не делайте никаких дорогостоящих приобретений, не начинайте никаких дел с сферах торговли и недвижимости, будьте осторожны с инвестициями. Если вы планировали на этот день командировку или любую другую поездку, лучше от нее отказаться. Сегодня наш организм очень ослаблен и требует покоя и отдыха. Мы можем потерять концентрацию и стать невнимательными. А это может быть чревато неприятными последствиями в дороге. Вместо того, чтобы работать из последних сил и начинать новые дела, рекомендуется не напрягаться и, в крайне случае, заняться маловажными задачами.
27 апреля 2021: благоприятный день
Шестнадцатый день лунного месяца – день спокойствия и умиротворения. После бурной второй фазы Луны, когда мы были подвержены влиянию сильных энергий, сейчас самое время успокоиться и расслабиться. Поэтому не стоит начинать крупных и сложных дел, требующих большого умственного или физического напряжения. Можете посвятить время несложным мелким делам и задачам, начинать проекты не глобального масштаба. Хорошо, если любая ваша активность в этот день не будет изматывать и сильно вас утомлять. С новой лунной фазой хорошо начинать новый образ жизни. Поменяйте свой режим дня, режим питания и график работы на тот, который будет вам более комфортен. Например, если вы сова, не стоит мучить себя и вставать рано. Подстройте жизнь под свои биоритмы и посмотрите, как изменится ваша продуктивность. Также в этот день хорошо начать заниматься своим здоровьем: сесть на диету, записаться в фитнес центр, начать курс оздоровительных спа-процедур.
28 апреля 2021: благоприятный день
На семнадцатые лунные сутки можете начинать небольшие и несложные дела, крупные же проекты лучше отложить. В этот день мы не будем способны до конца концентрироваться на делах, поэтому возможна некая халатность и невнимательность к деталям. Попробуйте посвятить свое время решению глобальных дел, можете планировать будущие проекты в общем, на уровне идей, не вдаваясь в детализацию. Сегодня хорошо начинать дела в сфере торговли, финансов, решать задачи, связанные с недвижимостью, творчеством, искусством. Успех будет вам способствовать во всем, что не требует кропотливого труда и не занимает много времени. Постарайтесь в это время довериться своей интуиции, действовать быстро, решения принимать, недолго думая. День будет удачным для активных и энергичных людей, кто не сидит, сложа руки, и постоянно движется вперед.
29 апреля 2021: неблагоприятный день
День абсолютно не подходящий для любых начинаний. В любом деле, начатом сегодня, вы рискуете попасть в неприятный переплет, окружающие будут вас сознательно, а чаще бессознательно подводить. Не стоит доверять даже самым близким и проверенным людям, они не по своей воле способны превратиться для вас в источник неприятностей. На восемнадцатые лунные сутки вы можете стать жертвой интриг и заговоров, поэтому будьте особенно осторожны, если решите посвятить свое время каким-то сложным и важным проектам, имеющим большое влияние на вашу жизнь, карьеру или бизнес. Особенно постарайтесь избежать старта любых дел в сферах недвижимости, торговли, во всем, что связанно с денежными операциями, переговорами. Не выступайте перед публикой, будь то небольшой доклад на совещании отдела или речь на конференции. Во всех таких начинаниях Луна сегодня оказывает особенно негативное влияние.
30 апреля 2021: неблагоприятный день
Девятнадцатый лунный день – просто ужасное время для любых начинаний. За что бы вы сегодня ни взялись, все ваши дела приведут к обратным результатам, сильно вас разочаровав. В этот день лунные энергии очень тяжелые, мрачные. Они словно сильнейший магнит с негативной энергетикой, притягивают много плохого, люди пребывают в удрученном и мрачном расположении духа, они нерадостны и обозленные на мир. Сегодня мы легко выдаем желаемое за действительное. Поэтому чем бы мы ни занимались, невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, правильные ли мы принимаем решения, или это всего лишь секундный эмоциональный порыв, который заставляет нас действовать вопреки разуму и здравому смыслу. Будьте в этот период особенно аккуратны и осторожны в своих словах и поступках.
Источник: lunkalendar