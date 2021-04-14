Календарь стрижки и окрашивания волос на май 2021 года

Благоприятные дни для стрижки волос в мае 2021 годаБлагоприятные дни для стрижки волос: 1, 2, 3, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 29, 31
- Стрижка для быстрого роста волос: 12, 18, 22, 24
- Стрижка для укрепления волос: 1, 2, 3, 10, 28, 29, 31
- Стрижка для привлечения денег: 2, 3, 10, 12
Благоприятные дни для покраски волос: 3, 4, 8, 28, 29
Благоприятные дни для укрепляющих и оздоровительных масок для волос: 6, 8, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24
Благоприятные дни для завивки волос: 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 28
Лунный календарь стрижек на май 2021 года по дням
Стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно
Стрижка: Наиболее благоприятно
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально
3 мая
Стрижка: Благоприятно
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Благоприятно
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Благоприятно
4 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Благоприятно
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Благоприятно
5 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально
6 мая
Стрижка: Неблагоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Неблагоприятно
7 мая
Стрижка: Неблагоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально
8 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Благоприятно
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Благоприятно
9 мая
Стрижка: Неблагоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально
10 мая
Стрижка: Наиболее благоприятно
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Благоприятно
11 мая
Стрижка: Нейтрально
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально
12 мая
Стрижка: Наиболее благоприятно
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Благоприятно
13 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально
14 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально
15 мая
Стрижка: Нейтрально
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Нейтрально
16 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Неблагоприятно
17 мая
Стрижка: Неблагоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Нейтрально
18 мая
Стрижка: Наиболее благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно
19 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно
20 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Благоприятно
21 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Благоприятно
22 мая
Стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно
23 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Нейтрально
24 мая
Стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Неблагоприятно
25 мая
Стрижка: Нейтрально
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно
26 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально
27 мая
Стрижка: Неблагоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно
28 мая
Стрижка: Наиболее благоприятно
Покраска волос: Благоприятно
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Благоприятно
29 мая
Стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Благоприятно
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно
30 мая
Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально
31 мая
Стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально
Источник: my-calend