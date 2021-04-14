Календарь стрижки и окрашивания волос на май 2021 года
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Календарь стрижки и окрашивания волос на май 2021 года

7:20:304/14/2021Фото: pxhere
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В какой день вас очень порадует поход к парикмахеру - расскажет лунный календарь. Он составлен с учетом лунных фаз и прохождения Луны по разным знакам зодиака.

волосы, макияж. девушка
В мае 2021 будет 5 очень благоприятных дней для окрашивания волос

Благоприятные дни для стрижки волос в мае 2021 года

Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 2, 3, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 29, 31
  • Стрижка для быстрого роста волос: 12, 18, 22, 24
  • Стрижка для укрепления волос: 1, 2, 3, 10, 28, 29, 31
  • Стрижка для привлечения денег: 2, 3, 10, 12
Неблагоприятные дни для стрижки: 6, 7, 9, 17, 27

Благоприятные дни для покраски волос: 3, 4, 8, 28, 29

Благоприятные дни для укрепляющих и оздоровительных масок для волос: 6, 8, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24

Благоприятные дни для завивки волос: 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 28

Лунный календарь стрижек на май 2021 года по дням


1 мая

Стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно



2 мая

Стрижка: Наиболее благоприятно
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально

3 мая





Стрижка: Благоприятно
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Благоприятно
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Благоприятно

4 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Благоприятно
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Благоприятно

5 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально

6 мая





Стрижка: Неблагоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Неблагоприятно

7 мая





Стрижка: Неблагоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально

8 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Благоприятно
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Благоприятно

9 мая





Стрижка: Неблагоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально

10 мая





Стрижка: Наиболее благоприятно
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Благоприятно

11 мая





Стрижка: Нейтрально
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально

12 мая





Стрижка: Наиболее благоприятно
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Благоприятно

13 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально

14 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально

15 мая





Стрижка: Нейтрально
Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Нейтрально

16 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Неблагоприятно

17 мая





Стрижка: Неблагоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Нейтрально

18 мая





Стрижка: Наиболее благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно

19 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно

20 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Благоприятно

21 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Благоприятно

22 мая





Стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно

23 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Нейтрально

24 мая





Стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Благоприятно
Завивка: Неблагоприятно

25 мая

Стрижка: Нейтрально





Денежная стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно

26 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально

27 мая





Стрижка: Неблагоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно

28 мая





Стрижка: Наиболее благоприятно
Покраска волос: Благоприятно
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Благоприятно

29 мая





Стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Благоприятно
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Неблагоприятно

30 мая





Стрижка: Нейтрально
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально

31 мая





Стрижка: Благоприятно
Покраска волос: Нейтрально
Маски для волос: Нейтрально
Завивка: Нейтрально

Источник: my-calend


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стрижкалунный календарьокрашивание. благоприятные дни
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