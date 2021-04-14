14 апреля – первый день звездопада Лириды: как загадать желание и в каких регионах России его увидят
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14 апреля – первый день звездопада Лириды: как загадать желание и в каких регионах России его увидят

9:20:554/14/2021Фото: pxhere
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Наблюдать первый весенний звездный дождь можно будет в Северном полушарии в восточной части неба в созвездии Лиры в апреле месяце 2021 года.

метеорный поток
Метеоры Лириды белого цвета

14 апреля 2021 года начинается чудесное астрономическое явлений - начало метеорного потока Лириды. Наблюдать его можно будет до 25 апреля, а его пик приходится на 22 апреля. Увидеть падающие звезды можно невооруженным глазом, если ваше небо не оказалось затянутым тучами.

Около 2,5 тысяч лет тому назад этот метеорный поток был впервые документально зафиксирован в Китае. Он был гораздо более насыщенным. а с течением времени стал терять свою интенсивность.

Скорость падающих метеоров достигает 49 км/с, они полностью сгорают в атмосфере и именно сгорание метеора мы принимаем на Земле за падающие звезды. Лучшее время для наблюдения - время от полуночи до самого восхода солнца. В час можно будет увидеть 18-20 падающих метеоров. Но этот звездопад отличается от других тем, что он весьма непредсказуем и может пролиться очень интенсивно - до 100 падений в час. Предугадать это невозможно.

 

Как загадать желание на звездопад Лириды


В давние времена люди боялись таких явлений, потому что было непонятно, что происходит, и конечно же во всем видели угрозу для себя. С течением времени все изменилось и сегодня все стараются использовать каждую возможность для перемен своей жизни в лучшую сторону.

Сегодня звездопадам приписывают магические и мистические качества. Главная примета - загадать желание на падающую звезду. Если в момент падения звезды загадать желание - оно непременно сбудется.

Для этого нужно просто приготовить свое желание. Хорошо продумать его. Четко представляться себе его исполнение.

В ночь, когда ждете звездопад, надо выйти на улицу, смотреть на небо и ждать падающую звезду. Пока ждете - думать о свое желании, о том, как вам этого не хватает в жизни, как вы будете жить, когда оно исполнится.  По большому счету в этот момент ваши мысли очищаются от посторонних мыслей и весь ваш энергетический потенциал работает на то, чтобы сделать этот посыл во Вселенную.

Как только вы увидели падение звезды - вслух или про себя четко и ясно проговариваете ваше желание. Оно должно быть загадано только в отношении вас, иметь конкретные границы (не надо просить всем здоровья на Земле или мира во всем мире, просите что-то конкретное), быть реализуемым и реальным.

После загадывания. поблагодарите Вселенную за то. что она вас выслушала, а также за то, что вашей жизни уже есть.

Исполнения вам ваших самых заветных желаний и ясного для наблюдений неба!

 

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загадать желаниеметеорный потокЗвездопад Лириды
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