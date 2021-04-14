Как отдыхаем на майские праздники 2021: с 1 по 11 мая – выходные дни в России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как отдыхаем на майские праздники 2021: с 1 по 11 мая – выходные дни в России

10:20:054/14/2021Фото: pxhere
0

Пока идет обсуждения о введении каникул в мае, официально в производственном календаре предусмотрено два трехдневных праздничных периода в мае 2021 года.

яблоня
В мае россиян ждут две короткие рабочие недели

На фоне слухов о том, что в  Европе снова резко вверх пошел уровень заболеваемости коронавирусной инфекций, в России стала распространяться информация о том, что перерыв между майскими праздниками объединили в одни большие майские каникулы - с 1 по 11 мая.

Однако Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, эти слухи опроверг. Пока еще эти обсуждения идут, но окончательного решения не принято. На прошлой неделе Михаил Мишустин предупредил о том. что на майские праздники повышается риск ввоза в страну из других государств новых штаммов коронавируса и попросил принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

А пока официально в производственном календаре предусмотрено два праздничных периода в мае 2021 года:

 

Первые выходные выпадают на 1, 2 и 3 мая.

Вторые длинные выходные - 8, 9 и 10 мая.

30 апреля при пятидневной рабочей неделе будет сокращенным рабочим днем, так как он является по Трудовому кодексу РФ предпраздничным днем и должен быть сокращен на 1 час.

При шестидневной трудовой неделе сокращёнными будут 30 апреля и 8 мая.

На работу и учебу россиянам выходить 4 и 11 мая.

За работу 1 и 9 мая 2021 года тем, кто в эти дни работает (при непрерывном трудовом процессе), будет произведена двойная оплата труда за эти два дня.

Следующие длинные выходные ждут россиян в июне. Выходными днями станут 12, 13 и 14 июня 2021 года.

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
9 мая1 маямайские праздникивыходные в мае
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужны в мае длинные выходные?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как отдыхаем на майские праздники 2021: с 1 по 11 мая – выходные дни в России
    10:20:05 4/14/2021
    Как отдыхаем на майские праздники 2021: с 1 по 11 мая – выходные дни в России
    Путевки в Турцию и Танзанию обменивают на туры в России после закрытия авиасообщения
    10:05:59 4/14/2021
    Путевки в Турцию и Танзанию обменивают на туры в России после закрытия авиасообщения
    8-летняя девочка вытащила из озера провалившуюся под лед подругу под Новосибирском
    9:42:59 4/14/2021
    8-летняя девочка вытащила из озера провалившуюся под лед подругу под Новосибирском
    На Международный день культуры 15 апреля: невероятные открытки и чудные поздравления
    9:40:16 4/14/2021
    На Международный день культуры 15 апреля: невероятные открытки и чудные поздравления
    14 апреля – первый день звездопада Лириды: как загадать желание и в каких регионах России его увидят
    9:20:55 4/14/2021
    14 апреля – первый день звездопада Лириды: как загадать желание и в каких регионах России его увидят
    Скончался актер и телеведущий Олег Марусев
    9:14:03 4/14/2021
    Скончался актер и телеведущий Олег Марусев
    Пенсионерка перепутала автобусы и осталась без ноги
    8:57:07 4/14/2021
    Пенсионерка перепутала автобусы и осталась без ноги
    Календарь благоприятных и неблагоприятных дней на вторую половину апреля 2021: на начало любого дела
    8:20:23 4/14/2021
    Календарь благоприятных и неблагоприятных дней на вторую половину апреля 2021: на начало любого дела
    15 апреля - День экологических знаний-2021 открытки самые добрые и поздравления в стихах
    8:15:17 4/14/2021
    15 апреля - День экологических знаний-2021 открытки самые добрые и поздравления в стихах
    Многодетным дали возможность потратить 450 тыс. рубле на покупку недостроенного дома или взнос в ЖСК
    8:05:02 4/14/2021
    Многодетным дали возможность потратить 450 тыс. рубле на покупку недостроенного дома или взнос в ЖСК