Как отдыхаем на майские праздники 2021: с 1 по 11 мая – выходные дни в России

На фоне слухов о том, что в Европе снова резко вверх пошел уровень заболеваемости коронавирусной инфекций, в России стала распространяться информация о том, что перерыв между майскими праздниками объединили в одни большие майские каникулы - с 1 по 11 мая.
Однако Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, эти слухи опроверг. Пока еще эти обсуждения идут, но окончательного решения не принято. На прошлой неделе Михаил Мишустин предупредил о том. что на майские праздники повышается риск ввоза в страну из других государств новых штаммов коронавируса и попросил принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
А пока официально в производственном календаре предусмотрено два праздничных периода в мае 2021 года:
Первые выходные выпадают на 1, 2 и 3 мая.
Вторые длинные выходные - 8, 9 и 10 мая.
30 апреля при пятидневной рабочей неделе будет сокращенным рабочим днем, так как он является по Трудовому кодексу РФ предпраздничным днем и должен быть сокращен на 1 час.
При шестидневной трудовой неделе сокращёнными будут 30 апреля и 8 мая.
На работу и учебу россиянам выходить 4 и 11 мая.
За работу 1 и 9 мая 2021 года тем, кто в эти дни работает (при непрерывном трудовом процессе), будет произведена двойная оплата труда за эти два дня.
Следующие длинные выходные ждут россиян в июне. Выходными днями станут 12, 13 и 14 июня 2021 года.