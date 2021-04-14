Третьего ребенка родили Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Альбина Джанабаева родила супругу Валерию Меладзе дочь. Девочка появилась на свет в одной из клиник Москвы. О радостном событии в своей жизни Меладзе сообщил во время съемок 1/8 финала КВН. Его жена пока она не спешит рассказывать о новорожденной.
Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. У пары уже есть сыновья Константин и Лука. А теперь и дочь, имя которой пока не афишируется.
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