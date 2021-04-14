Путевки в Турцию и Танзанию обменивают на туры в России после закрытия авиасообщения

После закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией российские власти предложили путешественникам альтернативу - обменять туры на путевки по России.
«По согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России», — сообщили в среду в Ростуризме.
По информации ведомства, для обмена путевок запустили специальную горячую линию.
Напомним, что Россия "закрыла небо" с двумя странами с 15 апреля по 1 июня из-за всплеска заболеваемости коронавируса. На этом фоне Турция ужесточила ограничительные меры: вернула комендантский час, обязала работать рестораны только на вынос и запретила ездить в общественном транспорте старикам и детям.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.