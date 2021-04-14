Путевки в Турцию и Танзанию обменивают на туры в России после закрытия авиасообщения
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Путевки в Турцию и Танзанию обменивают на туры в России после закрытия авиасообщения

10:05:594/14/2021Фото: Wikimedia Commons
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Россия "закрыла небо" с двумя странами с 15 апреля по 1 июня из-за всплеска заболеваемости коронавируса. На этом фоне Турция ужесточила ограничительные меры.

берег, море
Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня

После закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией российские власти предложили путешественникам альтернативу - обменять туры на путевки по России.

«По согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России», — сообщили в среду в Ростуризме.

По информации ведомства, для обмена путевок запустили специальную горячую линию.

Напомним, что Россия "закрыла небо" с двумя странами с 15 апреля по 1 июня из-за всплеска заболеваемости коронавируса. На этом фоне Турция ужесточила ограничительные меры: вернула комендантский час, обязала работать рестораны только на вынос и запретила ездить в общественном транспорте старикам и детям.

 

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