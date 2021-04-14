Многодетным дали возможность потратить 450 тыс. рубле на покупку недостроенного дома или взнос в ЖСК

14 апреля Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», направленный на расширение целей кредитных договоров, в отношении которых реализуются меры господдержки. Данный закон поддержало 394 депутата Госдумы, сообщили в пресс-службе ГД.
«Законопроект направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей. Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита (если с 01.01.19 по 31.12.22 родился третий и последующие дети). Семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.
Это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый «под ключ». Многодетные семьи получают сегодня от государства более миллиона рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса (это материнский капитал, который в 2021 году составляет 639 431 рублей, и 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка). Законопроект делает жилье для многодетных более доступным», - рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.
Справка
Законопроект № 1070133-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» инициирован Правительством.
19 июня 2019 года Госдума приняла закон о компенсации части ипотечного кредита многодетным семьям (№ 703816-7 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», в числе авторов В.Володин, В.Матвиенко).
Мать или отец, у которых есть ипотека и в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети, вправе получить от государства разовую компенсацию в пределах 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
По действующему закону компенсацию можно получить на погашение кредита, который был взят на приобретение жилого помещения, в том числе по договору о долевом строительстве, приобретение индивидуального жилого дома или участка под ИЖС.
Компенсацию выплачивает «ДОМ.РФ».
С 2019 года по 11 апреля 2021 года включительно за компенсацией на погашение ипотеки обратились более 174 тысяч семей (данные официального сайта «ДОМ.РФ»). Из них около 146 тысяч такие компенсации получили или получат в ближайшее время. Общая сумма одобренных компенсаций составляет 64,7 млрд рублей.