Пенсионерка перепутала автобусы и осталась без ноги

В Татарстане произошло ДТП из-за которого пожилая женщина лишилась ноги. Автобус протащил ее по дороге.
ДТП случилось в Нижнекамске 8 апреля. Пенсионерка зашла в вахтовый автобус, перепутав его с городской маршруткой. Когда она поспешила к выходу заметив ошибку, автобус тронулся. Женщина заторопилась и зацепилась одеждой, упав прямо под колеса вахтового автобуса.
Как сообщает indienews.ru, в результате ДТП произошла ампутация конечности на уровне колена. Врачи не смогли помочь.
В отношении водителя автобуса возбуждено административное производство по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
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