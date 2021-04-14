Пенсионерка перепутала автобусы и осталась без ноги
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Пенсионерка перепутала автобусы и осталась без ноги

8:57:074/14/2021Фото: Кадр из видео
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Женщина, заметив ошибку, заторопилась к выходу и зацепилась одеждой, упав прямо под колеса  вахтового автобуса. 

автобус, люди
Женщина потеряла много крови. Врачи не смогли спасти ногу и ампутировали ее

В Татарстане произошло ДТП из-за которого пожилая женщина лишилась ноги. Автобус протащил ее по дороге.

ДТП случилось в Нижнекамске 8 апреля. Пенсионерка зашла в вахтовый автобус, перепутав его с городской маршруткой. Когда она поспешила к выходу заметив ошибку,  автобус тронулся. Женщина заторопилась и зацепилась одеждой, упав прямо под колеса  вахтового автобуса.

Как сообщает indienews.ru, в результате ДТП произошла ампутация конечности на уровне колена. Врачи не смогли помочь.

В отношении водителя автобуса возбуждено  административное производство по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

 

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