Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 апреля 2021 в России и мире

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Важные события
1795 присоединение Литвы к Российской империи.
1801 на Петергофской перспективе пускается первый цех казённого чугунного завода (теперь Кировский завод).
1849 торжественно освящён Большой Кремлёвский дворец в Москве.
1881 пятеро народовольцев, участвовавших в покушении на царя Александра II, были повешены.
1896 в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрождённые со времён Античности.
1912 в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом в первом же рейсе затонул пассажирский пароход «Титаник». Погибли 1496 человек.
1919 декретом советской власти о создании системы исправительно–трудовых лагерей было положено начало образованию ГУЛага.
1926 постановлением Президиума ЦИК СССР определены границы северных полярных владений России.
1929 в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости.
1932 в журнале «Молодая гвардия» начались печататься главы романа Н. Островского «Как закалялась сталь».
1934 у Круглой бухты (Севастополь) произошла катастрофа гидросамолёта АНТ–27. Погибли 4 человека, в основном сотрудники ЦАГИ.
1942 в блокадном Ленинграде восстановлено движение трамваев.
1944 освобождение Алушты от немецко–нацистких захватчиков.
1956 в Москве пьесой Виктора Розова «Вечно живые» открыт «Современник».
2005 в Российской Федерации вступил в силу закон «Об ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», в соответствии с которым за распитие пива в общественных местах положен штраф в размере 100 рублей.
2009 в Воронеже прекратила своё существование трамвайная сеть.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik