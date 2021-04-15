Почему сибирского полпреда Меняйло отправили в Северную Осетию: «Грузия может начать войну»
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Почему сибирского полпреда Меняйло отправили в Северную Осетию: «Грузия может начать войну»

8:58:384/15/2021Фото: kremlin.ru
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Бывший вице-адмирал участвовал в осетино-грузинской войне в 2008 году, у него мать и жена осетинки. И задача перед ним стоит не только внутренняя, но и геополитическая, считает эксперт.

человек
Кроме внутренних проблем, Сергей Меняйло, по мнению Кулиева, призван решать геополитические проблемы

Полпреда В Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло 9 апреля президент назначил главой Северной Осетии, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Уже 12 апреля он приступил к своим новым обязанностям. Напомним, что Меняйло уроженец североосетинского города Алагир, его мать осетинка, он женат на осетинке. А кроме того, новый глава республики бывший вице-адмирал. Он участвовал в грузино-осетинской войне 2008 года. В октябре 2009-го Меняйло был назначен заместителем командующего Черноморским флотом. Уволен в запас в 2011 году. Именно это, как полагают эксперты стало причиной такой рокировки.

Так считает доктор исторических наук профессор кафедры истории, права и гуманитарных дисциплин Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Фарман Кулиев.

«Стабилизировать и контролировать ситуацию с пандемией (в 2020 году имели место акции против самоизоляции в связи с коронавирусом, а с начала 2021 года наблюдается рост числа больных: если 1 января больных было 12 098, то 11 апреля — 16 511). Решить социально-экономические проблемы, активизировать борьбу с клановостью, коррупцией и главное — поднять качество, престиж регионального управления. Выполнить национальные проекты в республике. Повысить эффективность управления (впереди выборы) и оперативно решать проблемы», — цитирует Кулиева eadaily.com.

Кроме внутренних проблем, Сергей Меняйло призван решать геополитические проблемы.

«Северная Осетия „всегда была форпостом России в этом регионе“ — так президент РФ Владимир Путин обозначил значение региона. Здесь следует учитывать и ситуацию, и вопрос с Южной Осетией и Абхазией. Нынешний „переходный“ статус Грузии и Украины в качестве партнеров НАТО — не гипотетическая, а реальная угроза национальной безопасности России. Грузия, учитывая ситуацию на Украине, может пойти на вооруженную агрессию против Южной Осетии и Абхазии. Грузия такие планы вынашивает с 2012 года», — заявил Фарман Кулиев.

Как отмечает издание, выступая на церемонии представления, Меняйло ответил на критику в соцсетях, что республику возглавит «варяг», на осетинском языке.

«Чтобы из первых уст услышали: иронау æмбарын, иронау кæсын, фыссын æмæ дзурын (по-осетински понимаю, читаю, пишу и говорю), без словаря и переводчика. Я готов к работе со всеми , кто хочет процветания своей республике, независимо от национальности и вероисповедания», — сказал Меняйло.

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военныйсеверный кавказвриогеополитикаСеверная Осетия — Алания
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