"Ей и море по колено": Девушка утопила автомобиль в океане на станции "Сельской" под Искитимом. Смотрите видео
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"Ей и море по колено": Девушка утопила автомобиль в океане на станции "Сельской" под Искитимом. Смотрите видео

10:45:044/15/2021,Алина БуроваФото: Из соцсетей/стоп-кадр с видео
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Как утверждают многие пользователи соцсетей, девушка ехала якобы по единственной дороге, ведущей домой. На место ЧП прибыл спасательный отряд.

Автомобиль девушки утонул

Девушка утопила автомобиль в огромной луже под путепроводом вблизи станции "Сельская" в Искитимском районе. Об этом вчера, 14 апреля сообщили пользователи в социальных сетях.

Ситуация вызвала общественный резонанс. Многие люди с юмором отнеслись к произошедшему. Как говорят некоторые местные жители, девушка ехала, якобы по единственной дороге, ведущей домой.

- Так это единственная дорога домой, она то причём,- заявила Ирина.

- Девушка походу "без глаз" ехала или думала, что у неё подводная лодка,- отметил Максим.

- Девушке и море по колено,- заявил Иван.

- Помыть машину решила,- иронично произнесла Юля.

- Не зная дна, не суйся в воду,- посчитала Татьяна.

- Зачем тупить? Везде "по телевизору" говорят, в интернете пишут и уже кричат, что паводок! Можно и дома машины оставить! А сами едут. Ужасно, что едут они, а все крайние,- отметила Эмма.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" девушка- водитель выбралась из автомобиля, который стремительно уходил на дно. На место происшествия приехали спасатели.

Машину и девушку удалось спасти



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