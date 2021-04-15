"Ей и море по колено": Девушка утопила автомобиль в океане на станции "Сельской" под Искитимом. Смотрите видео

Девушка утопила автомобиль в огромной луже под путепроводом вблизи станции "Сельская" в Искитимском районе. Об этом вчера, 14 апреля сообщили пользователи в социальных сетях.
Ситуация вызвала общественный резонанс. Многие люди с юмором отнеслись к произошедшему. Как говорят некоторые местные жители, девушка ехала, якобы по единственной дороге, ведущей домой.
- Так это единственная дорога домой, она то причём,- заявила Ирина.
- Девушка походу "без глаз" ехала или думала, что у неё подводная лодка,- отметил Максим.
- Девушке и море по колено,- заявил Иван.
- Помыть машину решила,- иронично произнесла Юля.
- Не зная дна, не суйся в воду,- посчитала Татьяна.
- Зачем тупить? Везде "по телевизору" говорят, в интернете пишут и уже кричат, что паводок! Можно и дома машины оставить! А сами едут. Ужасно, что едут они, а все крайние,- отметила Эмма.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" девушка- водитель выбралась из автомобиля, который стремительно уходил на дно. На место происшествия приехали спасатели.
__________________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.