"Сильно много берете на себя, товарищи": На видео скандал из-за переноса на лето Дня города с сессии депутатов Бердска

Со скандала началась очередная встреча депутатов Бердска на сессии сегодня, 15 апреля. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, темой для конфликта послужил перенос Дня города.
Как ранее сообщалось, власть Бердска выступила в очередной раз с инициативой о переносе важного городского праздника с сентября на июнь. Однако депутаты так и не смогли принять решение.
Сегодня же против переноса Дня города выступили общественники Бердска. Светлана Рябоконь от лица активистов выразила позицию бердчан.
- Сильно много берете на себя, товарищи, - сказала Рябоконь.
Народная избранница Людмила Чуркина выступила с поправкой, но ее не поддержали. В итоге 23 проголосовали по этому вопросу. Два депутата против переноса Дня города, трое воздержались, а 18 "за". Решение вновь не принято.
Авто видео Алина Бурова
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