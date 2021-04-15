"Сильно много берете на себя, товарищи": На видео скандал из-за переноса на лето Дня города с сессии депутатов Бердска
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"Сильно много берете на себя, товарищи": На видео скандал из-за переноса на лето Дня города с сессии депутатов Бердска

9:53:064/15/2021Фото: Алины Буровой
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Активистка Светлана Рябоконь сделала замечание народным избранникам. Во что все это вылилось, узнайте сами.

Светлана Рябоконь выступила от лица активистов
Светлана Рябоконь выступила от лица активистов

Со скандала началась очередная встреча депутатов Бердска на сессии сегодня, 15 апреля. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, темой для конфликта послужил перенос Дня города.

Как ранее сообщалось, власть Бердска выступила в очередной раз с инициативой о переносе важного городского праздника с сентября на июнь. Однако депутаты так и не смогли принять решение.

Сегодня же против переноса Дня города выступили общественники Бердска. Светлана Рябоконь от лица активистов выразила позицию бердчан.

- Сильно много берете на себя, товарищи, - сказала Рябоконь.

Народная избранница Людмила Чуркина выступила с поправкой, но ее не поддержали. В итоге 23 проголосовали по этому вопросу. Два депутата против переноса Дня города, трое воздержались, а 18 "за". Решение вновь не принято.

Авто видео Алина Бурова






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