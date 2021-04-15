В Новосибирске 14-летняя девочка упала с моста. Подробности инцидента
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В Новосибирске 14-летняя девочка упала с моста. Подробности инцидента

11:10:364/15/2021Фото: pixabay.com
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Сейчас подросток находится в больнице.

Прыжки с мостов смертельно опасны

14-летняя девочка выжила после падения с Дмитровского моста в Новосибирске 14 апреля. Как сообщается, до этого случая девочка поругалась со своей мамой. Она спрыгнула в холодную Обь и и поплыла в сторону аквапарка. Спасателям пришёл сигнал на спасательный пульт вечером в 18:05, после чего МЧС незамедлительно двинулись на катере спасать подростка. Специалисты вызволили девочку из воды, которая была уже без сознания. - Вызов был. Девочку увезли в больницу на госпитализацию. Она в тяжелом состоянии, диагностировали переохлаждение. Вероятно, есть какие-то внутренние травмы, — сообщила главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

После стало известно, что девушку заметили работники пожарного причала, которые спасли её до приезда спасателей. Они и оказали ей первую медицинскую помощь.


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